Bu videomuzda The Last of Us Part II'nin Remastered sürümüne yakından bakıyor, bu yükseltme oyunun sahipleri için mantıklı değil mi cevap vermeye çalışıyoruz.

PlayStation'ın hatta oyun dünyasının en önemli serilerinden birisi olan The Last of Us'ın ikinci oyunu The Last of Us Part II'nin remastered sürümü önümüzdeki günlerde çıkışını yapacak. Biz de bu videoda duyurulduğunda tartışma yaratan bu sürümün değerini hak edip etmediğinin cevabını sizlere vermeye çalışıyoruz.

