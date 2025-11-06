Xpeng, yeni nesil insansı robotunu tanıttı: İzleyenler gerçek insan sandı

Etkinlikte izleyicilerin karşısına çıkan kadın formundaki Iron, podyum yürüyüşünü andıran akıcı ve doğal hareketleriyle büyük beğeni topladı. Xpeng CEO’su He Xiaopeng, robotun yumuşak ve dengeli adımlarının sırrını “ayak parmaklarına eklenen pasif serbestlik dereceleri” olarak açıkladı.
Yeni nesil Iron, 2024’te tanıtılan ilk versiyonla aynı boyutlarda (178 cm, 70 kg) olsa da yapısal olarak çok daha gelişmiş. Artık insansı bir omurgaya, biyomekanik kas sistemine, esnek yapay deriye, 22 serbestlik derecesine sahip bir ele ve baş kısmında 3D kavisli bir ekrana sahip.
Robotun kalbinde Xpeng’in ikinci nesil VLA (Vision-Language-Action) modeli bulunuyor. Bu sistem, şirketin kendi geliştirdiği üç Turing AI çipi sayesinde 2250 TOPS’a kadar işlem gücü sunuyor. Enerji kaynağı olarak kullanılan katı hal bataryalar, hem daha hafif yapı hem de yüksek güvenlik sağlıyor.
Bu kapsamda Xpeng, Iron için bir SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) yayınlayarak küresel geliştiricilerle iş birliği yapmayı planlıyor. İlk ekosistem ortağı da Çinli çelik devi Baosteel olacak. Iron, kısa süre içinde Baosteel tesislerinde endüstriyel denetim gibi uygulamalarda test edilmeye başlanacak. Xpeng, gelişmiş robotlarının 2026 sonuna kadar seri üretime geçmesini hedefliyor.
