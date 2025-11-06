Giriş
    Xpeng, yeni nesil insansı robotunu tanıttı: İzleyenler gerçek insan sandı

    Xpeng, 2025 AI Day’de tanıttığı yeni nesil Iron robotuyla büyük yankı uyandırdı. Gerçek insan gibi yürüyen robot, sosyal medyada "içinde insan olabilir" tartışmaları yarattı.

    Çinli Xpeng, yeni nesil insansı robotu Iron'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng, 2025 AI Day etkinliğinde yeni nesil Iron insansı robotunu tanıtarak teknoloji alanındaki en iddialı projelerinden birine daha imza attı. Ancak robotun sahne performansı o kadar gerçekçiydi ki, sosyal medyada birçok kişi içeride bir insan olup olmadığını sorgulamaya başladı.

    Etkinlikte izleyicilerin karşısına çıkan kadın formundaki Iron, podyum yürüyüşünü andıran akıcı ve doğal hareketleriyle büyük beğeni topladı. Xpeng CEO’su He Xiaopeng, robotun yumuşak ve dengeli adımlarının sırrını “ayak parmaklarına eklenen pasif serbestlik dereceleri” olarak açıkladı.

    Yeni nesil Iron, 2024’te tanıtılan ilk versiyonla aynı boyutlarda (178 cm, 70 kg) olsa da yapısal olarak çok daha gelişmiş. Artık insansı bir omurgaya, biyomekanik kas sistemine, esnek yapay deriye, 22 serbestlik derecesine sahip bir ele ve baş kısmında 3D kavisli bir ekrana sahip.

    Robotun kalbinde Xpeng’in ikinci nesil VLA (Vision-Language-Action) modeli bulunuyor. Bu sistem, şirketin kendi geliştirdiği üç Turing AI çipi sayesinde 2250 TOPS’a kadar işlem gücü sunuyor. Enerji kaynağı olarak kullanılan katı hal bataryalar, hem daha hafif yapı hem de yüksek güvenlik sağlıyor.

    Çinli Xpeng, yeni nesil insansı robotu Iron'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Iron, konuşma, yürüyüş ve etkileşim gibi karmaşık görevleri yerine getirebiliyor. He Xiaopeng, robotun “insan gibi hızlı bir şekilde farklı sektörlere adapte olabileceğini” vurguladı. İlk etapta Iron’un hizmet sektörlerinde kullanılacağı, ardından endüstriyel uygulamalara geçileceği belirtildi.

    Bu kapsamda Xpeng, Iron için bir SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) yayınlayarak küresel geliştiricilerle iş birliği yapmayı planlıyor. İlk ekosistem ortağı da Çinli çelik devi Baosteel olacak. Iron, kısa süre içinde Baosteel tesislerinde endüstriyel denetim gibi uygulamalarda test edilmeye başlanacak. Xpeng, gelişmiş robotlarının 2026 sonuna kadar seri üretime geçmesini hedefliyor.

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

