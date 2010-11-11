Wortmann'dan Windows 7'li tablet bilgisayar: Terra Pad 1050

Almanya merkezli elektronik üreticisi Wortmann, Windows 7 tabanlı yeni tablet bilgisayarını duyurdu. Terra Pad 1050 adını taşıyan 850 gram ağırlığındaki tablet, Intel'in Pine Trail kod adlı ikinci nesil Atom platformunu temel alıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N455 işlemcisini kullanıyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen tablet bilgisayar, ekran kartı olarak Atom N455 işlemcisiyle entegre olarak sunulan GMA 3150 IGP'sini kullanıyor. 2GB bellek ve 32GB kapasiteli SSD ile donatılan Terra Pad 1050, kablosuz iletişim için WiFi desteği sunarken, 3G ise isteğe bağlı seçenek olarak geliyor. Harici donanımlar için iki adet USB 2.0 portu ile donatılan tablet, Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor.

Wortmann tarafından iki yıllık garanti sunulan Terra Pad 1050'nin yurt dışındaki baz fiyatı ise 529 Avro.