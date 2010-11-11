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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Wortmann'dan Windows 7'li tablet bilgisayar: Terra Pad 1050

8 yıl
9,6b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Almanya merkezli elektronik üreticisi Wortmann, Windows 7 tabanlı yeni tablet bilgisayarını duyurdu. Terra Pad 1050 adını taşıyan 850 gram ağırlığındaki tablet, Intel'in Pine Trail kod adlı ikinci nesil Atom platformunu temel alıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N455 işlemcisini kullanıyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen tablet bilgisayar, ekran kartı olarak Atom N455 işlemcisiyle entegre olarak sunulan GMA 3150 IGP'sini kullanıyor. 2GB bellek ve 32GB kapasiteli SSD ile donatılan Terra Pad 1050, kablosuz iletişim için WiFi desteği sunarken, 3G ise isteğe bağlı seçenek olarak geliyor. Harici donanımlar için iki adet USB 2.0 portu ile donatılan tablet, Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor.

Wortmann tarafından iki yıllık garanti sunulan Terra Pad 1050'nin yurt dışındaki baz fiyatı ise 529 Avro.


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DH Misafiri 3 yıl
terra pad 1050 için bluethot ve 3g modem arıyorum bukonu da bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
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ToisAndro 8 yıl
Sana Win 7 kullan diyen kim? Atom işlemci diyor. Google Chrome OS, Ubuntu Netbook Edition... felan kullanabilirsin.
Bence çok güzel bir seçim olmuş. Android aşkını bırakıp biraz gerçekleri görmekte fayda var.
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-VesselaM- 8 yıl

raz0r38

Sana Win 7 kullan diyen kim? Atom işlemci diyor. Google Chrome OS, Ubuntu Netbook Edition... felan kullanabilirsin.

Bence çok güzel bir seçim olmuş. Android aşkını bırakıp biraz gerçekleri görmekte fayda var.


çok rica ederim artık felan diye bir kelime olmadığını öğrenin
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Batuist 8 yıl
işte gereksiz bir tablet daha... win7 ne güzel kulanılır onunla..
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