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    Mavi ekran hatası nasıl düzeltilir? İşte Windows mavi ekran çözümü

    Mavi ekran hataları, Windows 7'den Windows 11'e tüm sistemlerde görülen yaygın sorunlardan. PC & laptop mavi ekran hatası veriyorsa işte yapmanız gerekenler:    

    Mavi ekran hatası, işletim sistemi ve PC donanımı fark etmeksizin her an meydana gelebilen yaygın hatalardan. Bir çalışmanın ortasında, oyun oynarken, bilgisayarı başlattığınızda, herhangi bir durumda nedensizce mavi ekran hataları ile karşılaşabilirsiniz. Dur hatası, siyah ekran ve DUR kodu hataları olarak da bilinen bu sorunun çözümü için yapabilecek birkaç şey var. Bilgisayar mavi ekran veriyorsa “Mavi ekran hatası çözümü” rehberimizdeki adımları izleyerek mavi ekran sorunundan kurtulabilirsiniz.

    Mavi ekran hatası çözümü nedir ✅

    mavi ekran hatası çözümü Tam Boyutta Gör
    Mavi ekran görmek sinir bozucu olsa da Windows’un çökmesine neden olan kritik sistem hatası genelde düzeltilebilir. Peki, bilgisayar mavi ekran hatası veriyorsa ne yapılmalı? İşte PC ve laptop mavi ekran hatası çözümü 👇🏻
    1. Tüm harici aygıtları çıkartın.
    2. Güvenli modda yeniden başlatın.
    3. Son yüklediğiniz yazılımı kaldırın.
    4. BIOS güncellemesi yapın.
    5. SFC taraması yapın.
    6. RAM’leri kontrol edin.
    7. Windows’u yeniden yükleyin.
    8. Sürücüleri güncelleyin.

    Windows 10/11 PC veya laptopta mavi ekran hatası, sorunun kaynağını bulmanızı kolaylaştıran Windows durdurma kodu adı verilen bir metin dizesi içerir. Dur kodu sorunu çözmenize ve tekrar oluşmasını engellemenize yardımcı olur. En yaygın Windows durdurma kodları şunlardır:

    • CRITICAL_PROCESS_DIED: Önemli bir sistem işleminin çalışmayı durdurması durumunda bu kodu görürsünüz. Görev Yöneticisi’nde kritik işlemleri yanlışlıkla sonlandırmış olabilirsiniz.
    • SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED: Bu, genellikle güncel olmayan veya bozuk bir sürücüden kaynaklanır. Sürücülerinizi güncelleyerek veya önceki sürüme geri dönerek sorunun tekrarlamasını önleyebilirsiniz.
    • IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL: PC yazılımı veya sistem işlemi izin verilenden daha fazla belleğe erişmeye çalışıyorsa bu kod çıkar. Sorunu çözmek için hasarlı sistem dosyalarını tarayın veya sürücülerinizi güncelleyin.
    • VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED: GPU işleme hatasıdır. Ekran kartınızın sınırlarını zorlamış olabilirsiniz veya sürücüleri bozuk olabilir.
    • SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION: Bu hata genelde hataya neden olan sürücü ya da sistem işlemini listeler. Sistem dosyasıysa sorun giderme sırasında dikkatli olun. Sürücü güncellemeleri ve geri alma işlemi, sistem düzeltmesine göre daha az risklidir.
    • DPC_WATCHDOG_VIOLATION: Bu, bir aygıtın sürücüsünün güncel olmadığı veya sistemle uyumsuz olduğu durumda ortaya çıkar. Bazı sistem dosyaları da bozulmuş olabilir.
    • DATA_BUS_ERROR: Donanımın bozuk, uyumsuz veya hatalı ayarlanması durumunda bu hata kodu alınır.

    Mavi ekran hatası neden olur 🤔

    laptop mavi ekran hatası nedeni Tam Boyutta Gör
    Mavi ekran hatası, Windows’un güvenli bir şekilde çalışmayı durdurmasına neden olan herhangi bir sorundan kaynaklanabilir. PC mavi ekran hataları, uyumsuz sürücü güncellemeleri gibi yazılım sorunlar veya işlemciye overclock yapılmasından kaynaklanan aşırı ısınma veya formatlama gerektiren sabit sürücü gibi donanımsal sorunlarla tetiklenebilir.

    Laptopta mavi ekran, genellikle donanım çakışması veya dosyaların bozulması nedeniyle görülür. Mavi ekran hatası neden olur sorusunun kesin yanıtı Windows hata kodları ile alınır. Mavi ekran hatasına hatalı sürücü güncellemesi, uyumsuz yazılım, arızalı donanım, aşırı ısınma ve virüs neden olabilir.

    Mavi ekran hatası nedir ❓

    Mavi ekran hatası, Windows kritik olarak adlandırılan bir sistem hatasıyla karşılaştığında ve çöktüğünde gösterilen bir hata ekranıdır. Mavi ekran, Windows’un güvenli bir şekilde çalışamayacağını belirtse de nedeni genelde kolayca düzeltilebilecek nispeten ufak sorunlardan kaynaklanır.

    Mavi ekran hataları, Windows 10'dan itibaren sorunu açıklayan belirli mesajların yanı sıra, hatanın daha kapsamlı açıklaması için Windows destek ekibine ulaşabileceğiniz bir Windows durdurma kodu (metin veya onaltılık) ile birlikte gelir. Windows 10 veya 11'de mavi ekran, çökme hakkında daha fazla bilgi edinmek için tarayabileceğiniz bir QR kod gösterir.

    Bu rehber yazıda Asus, HP, Monster veya başka marka laptoplarda ve PC'lerde karşılaşılan yaygın sorunlardan birine “Mavi ekran hatası” değindik. Windows 10/11 PC ve laptopta mavi ekran hatası neden olur, çözümü nedir paylaştık.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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