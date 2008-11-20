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XFX G31 yonga setli yeni anakartını kullanıma sunuyor

10 yıl
5,3b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX G31 yonga setli yeni anakartını kullanıma sunuyor
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Nehalem platformuyla birlikte X58 yonga setli yüksek performans segmenti anakartların konuşulduğu günlerde giriş seviyesi sistemlerler için hazırlanan yeni anakartlar da gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden XFX, Intel'in G31 yonga setini esas alan XG3li kod adlı yeni anakartıyla segmentinde farklılık yaratmayı ve liderliğe oynamayı hedefliyor.

Baskılı devre tasarımı, renkli komponentleri ve kart üstü güç, reset ve clear CMOS butonları ile dikkat çeken mATX formundaki anakart Intel'in LGA775 formundaki güncel işlemcileriyle kullanılabiliyor. Çift DIMM slotuna sahip olan ve 4GB'a kadar DDR2-800MHz bellek desteği sunan anakartın kullandığı yonga seti itibariyle entegre grafik işlemci özelliğine de sahip.

Entegre grafik işlem birimi olarak Intel'in GMA X3100 IGP'si ile gelen anakart ofis ve internet uygulamaları için gerekli grafik alt yapısını sağlayabiliyor. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotuna sahip olan XFX'in yeni modelinde ayrıca iki adet geleneksel PCI slotu olduğunu da belirtelim. Hem kuzey hem de güney köprüsü pasif soğutma ile desteklenen anakart HTPC'leri de hedef alıyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub arabirimini kullanan G31 yonga setli anakartın üzerinde dört adet SATA-II konnektörü de yer alıyor. PATA desteği de sunan ayrıca gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özellikleriyle gelen XG3li kod adlı yeni modelde eSATA portu ve Debug LED de bulunuyor. XFX'in yakın zamanda kullanıma sunulması beklenene anakartı için şimdilik fiyat bilgisi bulunmuyor.


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zafercap 10 yıl
ELeCtRiCkChi ecs black series e bi bak istersen aradığını bulabilirsin.
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bigdede 10 yıl
bu ürün en fazla 45$ eder
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl

Orjinalden alıntı: maladosho

ELeCtRiCkChi ecs black series e bi bak istersen aradığını bulabilirsin.



Sağol kardeşim ben ecs almiyim... XFX'in elinden, tadı başka olur... XFX'de AMD-ATi ile çalışmıyor malum... Ben o maksatla söylemiştim...
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Çok hoş gözüküyor... Neden AMD için böyle siyah pcb'li ve orta seviye boardlar üretilmiyorki :) 770 veya 790x yonga setli sb700-750 g.köprüsü olan şöyle görüntüsü güzel bi board olsada alsam :)
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Guest-E2BECF3D0 10 yıl
isterse o karta 100 dolar kimse bakmaz yüzüne
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yenerbalcı 10 yıl
G31 rakam çok kötü XFX zarar eder bu karttan


Hiç bir özelliği yok bu kartın alacaklılar dikkat ettsin
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