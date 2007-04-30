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XFX GeForce 8800 Ultra ve ilk test sonuçları

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
42,6b
1
122
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX GeForce 8800 Ultra ve ilk test sonuçları
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Bir süredir haberlerini yaptığımız ve Nvidia'nın rakib AMD-ATi'nin R600 hamlesine karşı hazırladığı GeForce 8800 Ultra'nın ilk test sonuçları ortaya çıktı. Testlere konuk olan GeForce 8800 Ultra son günlerin popüler markalarından XFX'e ait.
XFX GeForce 8800 Ultra ve ilk test sonuçları
Tam Boyutta Gör
XFX GeForce 8800 Ultra ve ilk test sonuçları
Tam Boyutta Gör
XFX GeForce 8800 Ultra ve ilk test sonuçları
Tam Boyutta Gör
XFX GeForce 8800 Ultra ve ilk test sonuçları
Tam Boyutta Gör
XFX GeForce 8800 Ultra ve ilk test sonuçları
Tam Boyutta Gör
XFX GeForce 8800 Ultra ve ilk test sonuçları
Tam Boyutta Gör
XFX GeForce 8800 Ultra ve ilk test sonuçları
Tam Boyutta Gör

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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
N. Chomsky 6 yıl
O zaman Crysis şimdi Crysis 3.İkisini de 60 fps'de açan kart yoktu
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a7v8x 6 yıl
Bu zamanın titan konularına bakıpta 5 sene sonra aynı şeyi diyeceğiz gibi geliyor.
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Schmerzhaft 6 yıl
2007 yılının titanı :)
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kobb 12 yıl
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Testin ayrıntıları ve diğer bilgiler için: xbitlabs.com/...

Yarın 8800 Ultra'nın detaylı incelemelerini görebileceğiz sanırım. Gerçi ilgi çekici bir yanı yok sadece biraz daha hızlı ve çok daha pahalı bir 8800 GTX...
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FCK® 12 yıl
bunlar yazın birbirine ciddi bir üstünlük sağlayamayacak gibi görünüyor artık :)

X1900 XT'im ile mutluyum zaten, banane
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The_MAD 12 yıl
Boyun devrilsin ultra
..Bu muydu yapacağın?...Arkadaşlar önceki sayfada fudzilla'nın linki verildi adamlar doğru söylüyor okumanızı öneririm(hatırlatayım buradan...Yazık ggerçekten donanım dünyasını ne hale getirdiler uyanın ey ahali ...Tekel zihniyeti böyle işte el mahkum almak zzorunda kalıyorsun...Ati'yle falanda ilgisi yok bunun 2 firma az intel ve sis'in baş aktör olarak piyasaya girmesini isterdim....Gidişat hiç iyi değil..Yeni kartlar %5 %10 anca gelişiyor sağdıkça sağıyor adamlar hepsine bir
...
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mkarakaya 12 yıl
Eğer bu testler gerçeği yansıtıyorsa 8800 ultra fiyat+performans olarak sınıfta kaldı demektir.Onun fiyatına 3 tane GTS eder!!!
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-MoDeStUs- 12 yıl
gel vatandaş gelll..keriz kartları bunlar...yetişen alıyooo..

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Gunwane 12 yıl
Bu kart mı 1000 dolarrrr...Hadi canım..nividia da bizi iyice enayi mi sandı nedir..
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ozee2505 12 yıl
iyiki ATI var

kart çıkaramasada

yoksa NVIDIA bizi .....

cebimize hortum bağlar çeker parayı bizde gıkımızı çıkaramayız!!!

bazı arkadaşlar(yürü be NVIDIA kim tutar seni gibisinden konuşanlar) da bedava kart alır belki NVIDIA'dan


(tabii rüyalarında


)
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emre6128 12 yıl
zahmet etmiş overclock yapmayı bizde biliyoduk
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OErdem 12 yıl
nVidia rezil olmuş bence resmen böle ultra falan denince mükemmel bir kart gelicek sandık hepimiz sadece oc lu bir gtx miş meğerse, bence r600 bunu rahat devirir 1gb lık modeli ile ama zamanla görücez
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Mene 12 yıl
walla topu topu 500er puanlık bir fark mı var... Ultra
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Fx 74 12 yıl
600 Puan = 300 dolar değer mi yorumu size bırakıyorum
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ugur_yavuz 12 yıl
Walla benim gördüğüm %5 daha hızlı:) ama grafikleri sayısal olarak görmesen 5 katı fark var dicek insan
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fx57 12 yıl
Resimlere devam,

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