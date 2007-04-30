XFX GeForce 8800 Ultra ve ilk test sonuçları

Bir süredir haberlerini yaptığımız ve Nvidia'nın rakib AMD-ATi'nin R600 hamlesine karşı hazırladığı GeForce 8800 Ultra'nın ilk test sonuçları ortaya çıktı. Testlere konuk olan GeForce 8800 Ultra son günlerin popüler markalarından XFX'e ait.
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Testin ayrıntıları ve diğer bilgiler için: xbitlabs.com/...
Yarın 8800 Ultra'nın detaylı incelemelerini görebileceğiz sanırım. Gerçi ilgi çekici bir yanı yok sadece biraz daha hızlı ve çok daha pahalı bir 8800 GTX...
X1900 XT'im ile mutluyum zaten, banane
kart çıkaramasada
yoksa NVIDIA bizi .....
cebimize hortum bağlar çeker parayı bizde gıkımızı çıkaramayız!!!
bazı arkadaşlar(yürü be NVIDIA kim tutar seni gibisinden konuşanlar) da bedava kart alır belki NVIDIA'dan
(tabii rüyalarında )