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XFX pasif soğutuculu Radeon HD 4650 modelini sergiliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,2b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX pasif soğutuculu Radeon HD 4650 modelini sergiliyor
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Geçtiğimiz yılın son günlerinde AMD-ATi ile iş ortaklığına gittiğini ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartları hazırlayacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken XFX, Radeon HD 4000 serisinin özel tasarımlı yeni modellerini gün ışığına çıkarmaya başladı. Özellikle HD 4850 modelinin özel tasarımlı modelini kullanıma sunan XFX, CeBIT 2009 fuarında pasif soğutuculu Radeon HD 4650 modelini de gösterdi.

Siyah renkli baskılı devresi ve ısı borularıyla desteklenen fansız soğutucusu ile dikkat çeken kart, sessizliğe önem veren kullanıcıları hedef alıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730 GPU'sunun güç verdiği DirectX 10.1 destekli ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Standart saat hızlarına sahip olduğu belirtien XFX'in pasif soğutuculu HD 4650 modelinin kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

XFX pasif soğutuculu Radeon HD 4650 modelini sergiliyor
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Vuze 10 yıl
kasa içi havalandırması iyi olmayanlar bence hiç bulaşmasın
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MacLoaD 10 yıl
Güzel bir kart.XFX çok sert giriyor ATI piyasasına
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altanelk 10 yıl
muhtemelen ddr3 ram lidir arkadaşım
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rude. 10 yıl
o nasıl bir karttır
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maviay1980 10 yıl
Keşke 4670 olsaydı daha verimli olurdu...
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EAedp 10 yıl
Hem ilk resimdeki GPU nun üzerinde duran siyah panele fan takılır hemde 2. resimdeki soğutma yapraklarının üzerine 2 fanlı dehşet bişe olur herhalde..
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yenerbalcı 10 yıl
Bu kart DDR3 mü yoksa DDR2 mi
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