XFX pasif soğutuculu Radeon HD 4650 modelini sergiliyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yılın son günlerinde AMD-ATi ile iş ortaklığına gittiğini ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartları hazırlayacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken XFX, Radeon HD 4000 serisinin özel tasarımlı yeni modellerini gün ışığına çıkarmaya başladı. Özellikle HD 4850 modelinin özel tasarımlı modelini kullanıma sunan XFX, CeBIT 2009 fuarında pasif soğutuculu Radeon HD 4650 modelini de gösterdi.

Siyah renkli baskılı devresi ve ısı borularıyla desteklenen fansız soğutucusu ile dikkat çeken kart, sessizliğe önem veren kullanıcıları hedef alıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730 GPU'sunun güç verdiği DirectX 10.1 destekli ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Standart saat hızlarına sahip olduğu belirtien XFX'in pasif soğutuculu HD 4650 modelinin kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör