XFX Radeon HD 5670 temelli yeni ekran kartlarını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Resmi tanıtımı dün yapılan ATi Radeon HD 5670 için yeni modellerini (tam 6 model!) duyuran üreticilerden biri de XFX oldu. Hem Nvidia hem de AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan firma, DirectX 11 destekli yeni modellerinde özellikle kutu tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunu kullanan Radeon HD 5670 temelli ekran kartlarının üç tanesi 512MB, diğer üç tanesi ise 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyorlar. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan kartlarda soğutucu olarak referans çözüme yer verildiğini görüyoruz.

Grafik işlemcileri 775MHz, bellekleri ise 4000MHz'de çalışan yeni modellerde Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör desteği de sunuluyor. Unified Video Decoder 2.0 ve Crossfire X gibi yeni nesil AMD ekran kartlarındaki standart özelliklere de sahip olan DirectX 11 destekli yeni modellerde görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. XFX'in satışına önümüzdeki günlerde başlamaya hazırlandığı yeni modellerin 100$ seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatlarıyla pazara giriş yapmaları bekleniyor.