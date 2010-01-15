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XFX Radeon HD 5670 temelli yeni ekran kartlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX Radeon HD 5670 temelli yeni ekran kartlarını duyurdu
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Resmi tanıtımı dün yapılan ATi Radeon HD 5670 için yeni modellerini (tam 6 model!) duyuran üreticilerden biri de XFX oldu. Hem Nvidia hem de AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan firma, DirectX 11 destekli yeni modellerinde özellikle kutu tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunu kullanan Radeon HD 5670 temelli ekran kartlarının üç tanesi 512MB, diğer üç tanesi ise 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyorlar. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan kartlarda soğutucu olarak referans çözüme yer verildiğini görüyoruz.

Grafik işlemcileri 775MHz, bellekleri ise 4000MHz'de çalışan yeni modellerde Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör desteği de sunuluyor. Unified Video Decoder 2.0 ve Crossfire X gibi yeni nesil AMD ekran kartlarındaki standart özelliklere de sahip olan DirectX 11 destekli yeni modellerde görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. XFX'in satışına önümüzdeki günlerde başlamaya hazırlandığı yeni modellerin 100$ seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatlarıyla pazara giriş yapmaları bekleniyor.


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CoreXXX 9 yıl
o kutu o kadar büyük değildir, arka planda tanıtım amacı ile büyütülmüştür. öyle olsa kargo maliyeti 2 ye katlanır. gerçekden o boyutta olsa bi anakart bide 5970 sığar o kutuya:D
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Chris Brown 9 yıl
Alacaksın 2tane 400W gerçek Psu ile CF yapacaksın arkadaş.
Zevkli olur bence
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Tolgá 9 yıl
kartın boyutu ile kutunun boyutu çok orantılı olmuş..insan 5850-70 leri bu büyük kutulara koyar..
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Xantiave 9 yıl
3650 ye benziyor sogutucu sekli
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IgorStravinsky 9 yıl
Yav şu XFX de arka plan resmini de bi değiştirmedi kartlarında. Hep aynı resim ha
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Trecc11 9 yıl
vayy güzel yapmışlar, renk seçimide güzel
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