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XFX, Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX, Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini duyurdu
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Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleriyle ilgilenmediği belirtilen XFX, Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, sahip olduğu çoklu monitör desteği ile öne çıkacak gibi görünüyor. 6 adet Mini DisplayPort konnektörü üzerinden aynı anda 6 adet monitörün kullanımına olanak tanıyan XFX Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip. Crossfire X teknolojisi ile çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan ve bu açıdan örneğin 790FX veya yakında çıkacak 890FX çipsetli anakartlarda dört tanesiyle 24 monitörlü sistem kurulumuna destek veren yeni model, aynı zamanda UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. XFX tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition için henüz açıklanmış herhangi bir resmi fiyat bilgisi ise bulunmuyor.


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Xagdas 9 yıl
6 monitöre tamamen karşıyım.
Ya 3 monitör olacak ya da 9!
6 monitör ile FPS oyunlarında hedefteki adam 2 monitörün arasında kalıyo... Merkez, bir monitörün tam ortasında olmalı bence...
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ALBAY 9 yıl
Hiçbir yerde fiyat yok mu hala?
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sgnr 9 yıl
Şu dışındaki kırmızı çizgiyi ve pervanesini falan bi yeşil yapın bişey yapın artık ya habire kağıt kaplıyolar üstüne fıtık ediolar.
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omer.f 9 yıl
Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleriyle ilgilenmediği belirtilen XFX, Radeon HD 5870......
Çok acı söylemiş ya :D XFX ki bir zamanın nVidia iş ortaklarından.. Garip valla..
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renklem 9 yıl
890FX'leri de bekliyoruz :)
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cestvrai 9 yıl
Bu model de guzel ama esas silah gibi cantayla gelen 5870x2 ef6 modelini merak ediyoruz
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