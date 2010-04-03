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Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleriyle ilgilenmediği belirtilen XFX, Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, sahip olduğu çoklu monitör desteği ile öne çıkacak gibi görünüyor. 6 adet Mini DisplayPort konnektörü üzerinden aynı anda 6 adet monitörün kullanımına olanak tanıyan XFX Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip. Crossfire X teknolojisi ile çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan ve bu açıdan örneğin 790FX veya yakında çıkacak 890FX çipsetli anakartlarda dört tanesiyle 24 monitörlü sistem kurulumuna destek veren yeni model, aynı zamanda UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. XFX tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition için henüz açıklanmış herhangi bir resmi fiyat bilgisi ise bulunmuyor.