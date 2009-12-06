XFX Radeon HD 5970 Black Edition modelini satışa sundu

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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan XFX, çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 Black Edition modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Tasarım özellikleri ve tercih edilen soğutucu itibariyle AMD'nin referans modelini temel alan yeni ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun çiftinden güç alıyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 1600 paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek ekran kartına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, bir adet 8-pin bir adet 6 -pin PCIe güç konnektörüyle geliyor ve destek veren anakartlarda Quad Crossfire X kurulumuna olanak tanıyor.

Grafik işlem birimleri 725MHz, bellekleri ise 4GHz'de çalışan ekran kartı XFX'e özel OverVolt isimli, GPU voltajını arttırabilmenizi sağlayan özel bir yazılım ile birlikte sunuluyor. XFX'den yapılan resmi açıklamaya göre, kullanıcılar ideal koşullar altında GPU hızını 1GHz'e, bellek çalışma frekansını ise 6GHz seviyesine çıkartabilme şansına da sahipler. Yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt güç çeken ekran kartı, Unifide Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunarken, Eyefinity teknolojisi ise çoklu monitör kullanımına olanak tanıyor.

Çift DVI ve bir adet Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan ekran kartı XFX'in ürün gamındaki en güçlü çözüm olarak dikkat çekerken firmanın ATi Radeon HD 5970 tabanlı yeni bir XXX modeli hazırlayıp hazırlamayacağı ise şu an için biliniyor.

XFX Radeon HD 5970 Black Edition yurt dışında 511 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.