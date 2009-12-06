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XFX Radeon HD 5970 Black Edition modelini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX Radeon HD 5970 Black Edition modelini satışa sundu
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan XFX, çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 Black Edition modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Tasarım özellikleri ve tercih edilen soğutucu itibariyle AMD'nin referans modelini temel alan yeni ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun çiftinden güç alıyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 1600 paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek ekran kartına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, bir adet 8-pin bir adet 6 -pin PCIe güç konnektörüyle geliyor ve destek veren anakartlarda Quad Crossfire X kurulumuna olanak tanıyor.

Grafik işlem birimleri 725MHz, bellekleri ise 4GHz'de çalışan ekran kartı XFX'e özel OverVolt isimli, GPU voltajını arttırabilmenizi sağlayan özel bir yazılım ile birlikte sunuluyor. XFX'den yapılan resmi açıklamaya göre, kullanıcılar ideal koşullar altında GPU hızını 1GHz'e, bellek çalışma frekansını ise 6GHz seviyesine çıkartabilme şansına da sahipler. Yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt güç çeken ekran kartı, Unifide Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunarken, Eyefinity teknolojisi ise çoklu monitör kullanımına olanak tanıyor.

Çift DVI ve bir adet Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan ekran kartı XFX'in ürün gamındaki en güçlü çözüm olarak dikkat çekerken firmanın ATi Radeon HD 5970 tabanlı yeni bir XXX modeli hazırlayıp hazırlamayacağı ise şu an için biliniyor.

XFX Radeon HD 5970 Black Edition yurt dışında 511 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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KASIMOGLU 9 yıl
iyi güzelde Nvidia dan bir farkı kalmadı atinin 1000 tl lik kart yaptılar nihayet -_- ben gtx 295 e gıcık oluyordum zaten 1200 tl mi öle bir şeydi bi aralar Nden 600-700 tl arasi bir şey olsa bende değiştircekdim ekran kartımı ama nasip değil demekki.
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linkin_park20 9 yıl
neden referans tasarım? ileride çok daha iyi özel sogutmalar gelecektir mutlaka.
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muratsen87 9 yıl

KASIMOGLU

iyi güzelde Nvidia dan bir farkı kalmadı atinin 1000 tl lik kart yaptılar nihayet -_- ben gtx 295 e gıcık oluyordum zaten 1200 tl mi öle bir şeydi bi aralar Nden 600-700 tl arasi bir şey olsa bende değiştircekdim ekran kartımı ama nasip değil demekki.

zaten farksızdıki amd-ati nvidia'dan sadece bizim forumdaki fanatik kesim amd-ati'yi halkın firması olarak görüyordu saçma bir şekilde, bu sektörde kim lider olursa o fiyat konusunda acımaz, yani ati-amd ile nvidia arasında fiyat konusunda farklı bir durum söz konusu olmaz, ne çabuk unutuldu x1950xtx'in fiyatı ondan sonra amd'nin 4800 işlemcisini core2ler çıkana dek 1000liraya satmaya çalışığı günler, ama bunları fanatiklik yapmaya çalışan arkadaşlar göremez
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drkayzer 9 yıl
xfx her zaman bir numara
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Master_Evil 9 yıl
kartın çıkış yüzü normale dönmüş
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RevidaL 9 yıl
Görünümü gayet güzel. Ayrıca özelliklerine de muhteşem diyebiliriz.
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