XFX Radeon HD 5970 Black modelini hazırlıyor

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ATi Radeon HD 5870 modeliyle endüstrinin en hızlı GPU'sunu duyuran AMD, Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini lanse etmeye hazırlanıyor. Cypress kod adını taşıyan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftine yer verilecek yeni model ile AMD-ATi'nin performans liderliğini geri alması bekleniyor.

Henüz firma tarafından doğrulanmış olmasa bile kimi kaynaklarca 19 Kasım'da lanse edileceği söylenen ATi Radeon HD 5970 için üreticilerin model çalışmaları da devam ediyor. Elimize ulaşan bilgilere göre XFX, standart saat hızlarına sahip Radeon HD 5970 ile birlikte fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek Radeon HD 5970 Black modelini de hazırlıyor.

Radeon HD 5870 XXX ile yakın zamanlarda lanse edilmesi beklenen çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 Black için XFX'in çalışmaları devam ederken, nihai hızlar henüz açıklanmış değil. Ancak grafik işlemci frekansının 725MHz, bellek hızının ise 4GHz olacağı öngörülen Radeon HD 5970 modelinde XFX'in GPU hızını 5870'e yakın bir değere yükseltebilir.

Bu arada ATi Radeon HD 5970 için tasarım çalışmalarının bittiği ancak TSMC'de yaşanan sorunlar nedeniyle GPU temininde sıkıntı yaşandığı da belirtiliyor. Öte taraftan XFX'in Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleri için Black Edition serisi modeller planladığ ve detayları açıklanmasa da bu modellerin de fabrika çıkışı hız aşırtmalı geleceği belirtildi.