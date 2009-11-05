Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

XFX Radeon HD 5970 Black modelini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,1b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

XFX Radeon HD 5970 Black modelini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

ATi Radeon HD 5870 modeliyle endüstrinin en hızlı GPU'sunu duyuran AMD, Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini lanse etmeye hazırlanıyor. Cypress kod adını taşıyan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftine yer verilecek yeni model ile AMD-ATi'nin performans liderliğini geri alması bekleniyor.

Henüz firma tarafından doğrulanmış olmasa bile kimi kaynaklarca 19 Kasım'da lanse edileceği söylenen ATi Radeon HD 5970 için üreticilerin model çalışmaları da devam ediyor. Elimize ulaşan bilgilere göre XFX, standart saat hızlarına sahip Radeon HD 5970 ile birlikte fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek Radeon HD 5970 Black modelini de hazırlıyor.

Radeon HD 5870 XXX ile yakın zamanlarda lanse edilmesi beklenen çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 Black için XFX'in çalışmaları devam ederken, nihai hızlar henüz açıklanmış değil. Ancak grafik işlemci frekansının 725MHz, bellek hızının ise 4GHz olacağı öngörülen Radeon HD 5970 modelinde XFX'in GPU hızını 5870'e yakın bir değere yükseltebilir.

Bu arada ATi Radeon HD 5970 için tasarım çalışmalarının bittiği ancak TSMC'de yaşanan sorunlar nedeniyle GPU temininde sıkıntı yaşandığı da belirtiliyor. Öte taraftan XFX'in Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleri için Black Edition serisi modeller planladığ ve detayları açıklanmasa da bu modellerin de fabrika çıkışı hız aşırtmalı geleceği belirtildi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sft67 10 yıl
çıkartsınlar tabii boş duranı sevmezler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
namigencan 10 yıl
XFX yapıyorsa hakikatten sağlam bir kart olacağına inanıyorum benim gücüm 5850 ye anca yeter bu nedenle üstünde gözüm yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
eXtreme (cidden) Full eXtreme = XFX
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yelkowan 10 yıl
Haber 5970'in fakat; resim 5870'e ait.
İşte olası 5970'in resmi.
Her kasaya sığmayacağı kesin

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erolsipar 10 yıl
Millet para derdinde biz ise beğenmiyoruz ürünü çift grafik olduğu için bende bir tane HD 5870 aldım.
1.500 TL ile iki tane HD 5870X2 alıcağıma 2 sene sonra alırım bir kart yeter bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlkanExclusive 10 yıl
çıkartsınlar da alalım artık ya... bekle bekle sıyıracam artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baysan240 10 yıl
amd ne kadar f/p ürünü çıkarırsa çıkarsın en iyi ekran kartını en iyi işlemciyi çıkarmadıkça genel kullanıcı bilgisizliği ve bilgisiz bilgisayarcılar nedeniyle satışlarını arttıramaz bu nedenle fiyatı ne olursa olsun amd işlemci hemde ekran kartı olayındada en iyiyi çıkarmalı
+++yaw by resimlerin linkini yazın site hata veriyor açmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BAYOKAN84 10 yıl
kartın kasadaki duruşu bayağı şık ama üst düzey anakartlara ve full tower kasalara takılabılır gıbı bı fıkır olustu bende nedense...çok uzun duruyor yahu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 10 yıl

baysan240

amd ne kadar f/p ürünü çıkarırsa çıkarsın en iyi ekran kartını en iyi işlemciyi çıkarmadıkça genel kullanıcı bilgisizliği ve bilgisiz bilgisayarcılar nedeniyle satışlarını arttıramaz bu nedenle fiyatı ne olursa olsun amd işlemci hemde ekran kartı olayındada en iyiyi çıkarmalı

+++yaw by resimlerin linkini yazın site hata veriyor açmıyor


Doğru diyorsunda Türkiye piyasası için durum böyle. Diğer piyasalar böyle değildir %90 ihtimalle. AMD'nin tek eksiği şu anda laptoplara uzanamayışı bana kalırsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lethian 10 yıl
XFX de doğru yolu buldu artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 10 yıl
hala bi XFX kartım olamadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 10 yıl
Bekliyoruz, ATI 5970 ile GTX 295'e ne kadar fark atabilecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cestvrai 10 yıl
Bekliyoruz, ATI 5970 ile GTX 295'e ne kadar fark atabilecek


Standart hızlarlda %20 civarı diye tahmin ediyorum.

Black edition modeli 850mhz cıkarsa %30civarı fark atar yaklaşık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20126 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Uncharted 2 : Among Thieves İnceleme Videosu 10 yıl Football Manager 2010 Lansmanı Röportajı 10 yıl ZOTAC Mini PC MAG test masasında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim