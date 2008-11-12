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Yakın plan: PowerColor'ın GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 modeli

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
9,7b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yakın plan: PowerColor'ın GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 modeli
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AMD-ATi tabanlı ekran kartı hazırlayan bazı firmaların GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 modelini geliştirmekle meşgul olduğunu belirttiğimiz "özel" haberimizi takiben PowerColor, GDDR4 bellekli ilk Radeon HD 4850 modelini duyurmuştu. Sapphire gibi iddialı üreticilerin de benzeri bir adım atması beklenirken, Expreview sitesi PowerColor'ın yeni modelini mercek altına alarak detaylarına ışık tuttu.

PowerColor'ın yeni modeli AMD-ATi'nin referans tasarım HD 4850'sine göre önemli farklılıklar içeriyor. Bilindiği üzere Haziran ayında lanse edilen Radeon HD 4850, GDDR3 bellek kullanıyordu. An itibariyle satılmakta olan tüm Radeon HD 4850 varyasyonları da benzer şekilde ve "ağırlıklı olarak" 1986MHz'de görev yapan 512MB veya modeline göre 1GB GDDR3 bellek ile geliyor.

Yakın plan: PowerColor'ın GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 modeli
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Yakın plan: PowerColor'ın GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 modeli
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PowerColor'ın yeni modelindeyse 2200MHz'de görev yapan 512MB kapasiteli GDDR4 bellek kullanılıyor. Her ne kadar GDDR3-GDDR4 farkı kullanıcıların bir kısmı tarafından yeterli görünmese de kartın sunacağı bellek hız aşırtma performansı da öne çıkacak önemli detaylardan biri olarak görünüyor. Tabii hız aşırtmadan bahsetmişken kart üzerindeki bellek yongalarına değinmekte de fayda var.

Yakın plan çekimlerin de ortaya koyduğu üzere kart üzerinde Samsung tarafından üretilen K4U52324QE-BC08 kod adlı bellek yongaları bulunuyor. Grafik işlemcisi 675MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, PowerColor'ın PCS+ serisi dahilinde hazırladığı diğer kartlar gibi ZEROtherm'in GX810 isimli ekran kartı soğutucusunu kullanıyor ve referans modele göre daha etkin soğutma sağlandığı belirtiliyor.

Yakın plan: PowerColor'ın GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 modeli
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Unified Video 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı (HD) videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı çift DVI ve HDTV konnektörleriyle geliyor. Destek veren anakartlarında çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanımak için Crossfire X uyumluluğuna da sahip olan kartın Uzakdoğu'da 183$'lık etiket fiyatı üzerinden satışa sunulduğu belirtiliyor.


http://www.expreview.com/ Yorum Yaz
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Castle Bravo 11 yıl
Bu konuya da aynı şeyleri yazmak istemediğimden, daha önce yazdıklarımın bağlantılarını koyayım. Okumak isteyen olursa bakabilir:

forum.donanimhaber.com/...
forum.donanimhaber.com/...
forum.donanimhaber.com/...
resim.donanimhaber.com/...

Gerçi 625/2200 hızlarında geleceğinden bahsediliyordu. 675/2200 olmuş.


@DarkSidesOfMe GDDR4 var hızları iç açıcı değil. Yani 2-3 FPS için ekstra para verilebilecek kart değil. Sadece soğutucusundan dolayı para eder, GDDR4 kullanımı Satış Stratejisi...


Neye göre, para verilmez?

Türkiye'de hangi fiyatla satılacağını biliyor muyuz da, para verilmeyeceğini düşünebiliyoruz?
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ilgezer 11 yıl
geç kalmış bir gelişme en azından benim için ...
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buraoca2 11 yıl
@DarkSidesOfMe
GDDR4 var hızları iç açıcı değil. Yani 2-3 FPS için ekstra para verilebilecek kart değil. Sadece soğutucusundan dolayı para eder, GDDR4 kullanımı Satış Stratejisi...
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Başbuğ66 11 yıl
Üzerindeki o küçük bakır soğutucu yeterli gelecek mi acaba merak ediyorum. Fan gürültü seviyesi ne olacak? İki tane slot kaplayan Palit hd4850 sonic üstündeki dev soğutucuyla güzel bir sıcaklık değeri ve sessizlik sağlıyor. Arkadaşımda var. Bakalım Powercolor nasıl çıkacak?
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01Mrt 11 yıl
yılbaşından sonra alınabilir... yakın plan için tşk...
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ssonerb 11 yıl
elimde ddr4 bellekli 3870 var.cf icin ddr4 bellekli bir 4850 yercih etmemin getirisi olurmu ddr3 e göre
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Confusion 11 yıl
gddr4 vermiş ama yanında top vermemiş
:::::::: bir çok kullanıcı farkılılaştırılmış 4850 modelleri bekliyordu,gddr4 ler iyi oldu
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Promity 11 yıl
TR de bukart 4850-70 arası fiyata girer ati den gereksiz hamleler serisi 9800gtx+ a cevabı herhalde bu zaten 450 lira olmuş 1gb İceQ4 bu ne kadar olcakki pehh.
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ugacomtr 11 yıl
hadi bakalım :) hayırlı olsun..
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Kénan 11 yıl
Bekleyelim bakalım Türkiye'de nasıl fiyat sunulcak
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