Yakın plan: PowerColor'ın GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 modeli

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi tabanlı ekran kartı hazırlayan bazı firmaların GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 modelini geliştirmekle meşgul olduğunu belirttiğimiz "özel" haberimizi takiben PowerColor, GDDR4 bellekli ilk Radeon HD 4850 modelini duyurmuştu. Sapphire gibi iddialı üreticilerin de benzeri bir adım atması beklenirken, Expreview sitesi PowerColor'ın yeni modelini mercek altına alarak detaylarına ışık tuttu.

PowerColor'ın yeni modeli AMD-ATi'nin referans tasarım HD 4850'sine göre önemli farklılıklar içeriyor. Bilindiği üzere Haziran ayında lanse edilen Radeon HD 4850, GDDR3 bellek kullanıyordu. An itibariyle satılmakta olan tüm Radeon HD 4850 varyasyonları da benzer şekilde ve "ağırlıklı olarak" 1986MHz'de görev yapan 512MB veya modeline göre 1GB GDDR3 bellek ile geliyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

PowerColor'ın yeni modelindeyse 2200MHz'de görev yapan 512MB kapasiteli GDDR4 bellek kullanılıyor. Her ne kadar GDDR3-GDDR4 farkı kullanıcıların bir kısmı tarafından yeterli görünmese de kartın sunacağı bellek hız aşırtma performansı da öne çıkacak önemli detaylardan biri olarak görünüyor. Tabii hız aşırtmadan bahsetmişken kart üzerindeki bellek yongalarına değinmekte de fayda var.

Yakın plan çekimlerin de ortaya koyduğu üzere kart üzerinde Samsung tarafından üretilen K4U52324QE-BC08 kod adlı bellek yongaları bulunuyor. Grafik işlemcisi 675MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, PowerColor'ın PCS+ serisi dahilinde hazırladığı diğer kartlar gibi ZEROtherm'in GX810 isimli ekran kartı soğutucusunu kullanıyor ve referans modele göre daha etkin soğutma sağlandığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Unified Video 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı (HD) videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı çift DVI ve HDTV konnektörleriyle geliyor. Destek veren anakartlarında çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanımak için Crossfire X uyumluluğuna da sahip olan kartın Uzakdoğu'da 183$'lık etiket fiyatı üzerinden satışa sunulduğu belirtiliyor.

http://www.expreview.com/