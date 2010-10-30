Yemeksepeti.com'dan Rusya'ya 1 Milyon Dolar Yatırım

Yemeksepeti.com Rusya’daki çalışmalarına hız verdi. Moskova’da faaliyete geçmesinin ardından geçtiğimiz günlerde St. Petersburg’da da hizmet vermeye başlayan yemeksepeti.com, Rus pazarına yatırımlarını sürdürüyor. Yemeksepeti.com 2011’de Rusya’nın 10 şehrinde olmayı hedeflerken, gelecek yıl sonuna kadar bu ülkede tam 1 milyon dolar tutarında yatırım yapmaya hazırlanıyor.

2010 yılı başında Rusya’da “izrestorana.ru” adıyla faaliyete geçen Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi sitesi yemeksepeti.com, bu ülkedeki yatırımlarına hız veriyor. Yemeksepeti.com tarafından yapılan açıklamada, 2011 yılında Rusya pazarına tam 1 milyon dolar tutarında yatırım yapılacağı belirtildi.

Bu yatırımla birlikte yemeksepeti.com’un Rusya’daki yatırımı, bu ülkedeki faaliyetlerine başladığı 2010 yılı başından 2011 sonuna dek 2,5 milyon dolar seviyesine ulaşmış olacak. Izrestorana.ru 2011 yılı sonu itibariyle Rusya’da 10 farklı şehirde olmayı, iki sene içinde ise eski Rus cumhuriyetlerinin tamamında yer almayı hedefliyor. İlk açıldığında Moskova ve çevresine hizmet veren izrestorana.ru, Eylül ayından itibaren St. Petersburg’dan da sipariş almaya başladı. Izrestorana.ru çok yakında Samara ve Nijniynovgorod şehirlerinde de hizmet vermeye başlayacak.

Izrestorana.ru’nun günlük aldığı sipariş sayısının 2010 yılı sonunda 150’ye, 2011 yılında ise 500’e ulaşması bekleniyor. Izrestorana.ru bugün 249 üye restoranla hizmet veriyor. Hedef, yılsonuna kadar 350, 2011 yılı sonu itibariyle ise 500 restoranla hizmet vermek.

Izrestorana.ru, Rus pazarına giren ilk özgün Türk e-ticaret projesi olarak da dikkat çekiyor. Hem İngilizce hem de tamamen Kiril alfabesiyle Rusça olarak hazırlanan ve izrestorana.ru adresinden ulaşılabilen site Rusları online yemek siparişiyle buluşturdu. İlk günden itibaren büyük ilgi gören izrestorana.ru, bu ülkedeki yemek siparişi alışkanlıklarına yepyeni bir yön veriyor. Izrestorana.ru Rusya’daki ilk ve tek online yemek siparişi sitesi konumunda bulunuyor. Türkiye, Kıbrıs ve Rusya’nın yanı sıra foodonclick.com adıyla Dubai’de hizmet veren yemeksepeti.com’un Türkiye ve yurtdışında 2010 yılı sonunda gerçekleştirmeyi öngördüğü toplam işlem hacmi 110 milyon dolara ulaşıyor.

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