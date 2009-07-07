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Yeni nesil LG Chocolate'ın fotoğrafları internette yayınlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
1
15
Diğer
knight
Haber Editörü
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Yeni nesil LG Chocolate'ın fotoğrafları internette yayınlandı
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Bir kaç gün önce gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan ve 2012 yılına kadar cep telefonu pazarında ikinciliği hedefleyen LG Mobile, yeni jenerasyon Chocolate'ın fotoğraflarını internette yayınladı.

İlk kez 2006 yılının mayıs ayında yüzünü gösteren Chocolate serisi, 54 ülkede 21 milyonun üzerinde satış seviyesine ulaşmış; Red Dot Design ve IF Design ödüllerine hak kazanmıştı. Güney Koreli üreticinin belirttiğine göre yeni Chocolate, başarılı özellikleri ve performansı şık bir tasarımla birleştirecek. Telefonun ağustos ayında tanıtımının yapılması bekleniyor.

 


http://www.newswire.co.kr/?job=news&no=415781 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Momo-Oz 10 yıl
Bu fotoğrafmı şimdi :D cep telefonundan başka herşeye benziyo , fotoyu esrarengiz yapcaklar diye iice mıçmışlar :D
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Fettah34 10 yıl
Bu resimlerden ne gördünüz de çok şık dediniz anlayamadım.
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chamicals2 10 yıl
ürüne önden bakınca6 köşeli yandan bakınca yuvarlak hatlara sahip.
bana efsane trekstor vibez'i hatırlattı.
şunu da belirtmem gerek mp savaşları bitmez telefonlarda.
bnm 2 mp lik k750'im 3 mp lik samsunlardan bile iyi çekim yapıyordu.
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malkooklam 10 yıl
merak etme omnia dandiginden de iyi cekiyor...kolye yazicilarina git yazsin telefon kasasinin uzerine 8 mp ..alsana 8 mp...kesinlikle k750 nin camerasini tek gecerim...simdiki samsung 5 mp lerine...3 gunde geri verdim teli ...neymis omnia...


caglarnal

bnm 2 mp lik k750'im 3 mp lik samsunlardan bile iyi çekim yapıyordu.

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4L1 10 yıl
daha fazla rekabet daha düşük fiyat sevdim nokia ztn 2. firma olcak 1. belli lg ya 4. ya 3. olur 2012 de
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Mechatronik 10 yıl
en alttaki resmin ürünle alakasını anlamadım..
ama kırmızı-siyah süper olacak gibi..
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sertacaygun 10 yıl
Ürünün neresi, neresi, anlayamadım... Kasanın yapısından başka birşey görünmüyor...
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punchpranha 10 yıl
LG ne zamanki dokunmatik panellere başladı işte o zaman lg benim için bitmişti halada öyle çünkü dokumatik hassasiyeti oranını asla koruyamıyor önyargılı olduğumu düşünebilirsiniz arkadaşlar ama yaklaşık 5 sene gsm satışta çalıştım birikimim böyle varsa aksini buyuran yazsın sadece görüntüyle olmuyo bu işler ...
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gordon01 10 yıl
siyahla kırmızının uyumu
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marikanwap 10 yıl
Hiç bişe anlaşılmıyo
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JrMaster 10 yıl
şuan için resimlere bakarsan cok şık duruyor .
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TexasRanger 10 yıl
umarım çok aşırı pahalı olmaz da alma imkanımız olabilir , yanlız şu resimlerden bile ne kadar şık olduğu anlaşılabiliyor
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