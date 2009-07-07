Yeni nesil LG Chocolate'ın fotoğrafları internette yayınlandı

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Bir kaç gün önce gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan ve 2012 yılına kadar cep telefonu pazarında ikinciliği hedefleyen LG Mobile, yeni jenerasyon Chocolate'ın fotoğraflarını internette yayınladı.

İlk kez 2006 yılının mayıs ayında yüzünü gösteren Chocolate serisi, 54 ülkede 21 milyonun üzerinde satış seviyesine ulaşmış; Red Dot Design ve IF Design ödüllerine hak kazanmıştı. Güney Koreli üreticinin belirttiğine göre yeni Chocolate, başarılı özellikleri ve performansı şık bir tasarımla birleştirecek. Telefonun ağustos ayında tanıtımının yapılması bekleniyor.

http://www.newswire.co.kr/?job=news&no=415781