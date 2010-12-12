Yeni Yıla Arkadaşlarınızla Karaoke Yaparak Girin

Epson'ın EH-DM3 video projektörü ile yeni yıla evinizde arkadaşlarınızla birlikte karaoke yaparak girin, tüm yılınız söylediğiniz şarkılar kadar güzel geçsin.

Ev sineması keyfini karaoke keyfine dönüştüren EH-DM3 video projektörde bulunan mikrofon girişi ile karaoke tutkunuzu yılbaşında evinize taşıyabilirsiniz. 2010'u şarkılarla uğurlayıp, yeni yıla şarkı söyleyerek girmek için mükemmel bir eğlence fırsatı sunan EH-DM3 ile evinizde eğlence yeni yılda da devam edecek.

Projektörü tavana yansıtın, gökyüzünü izler gibi film izleyin!

Dar alanda bile geniş ekran ve 3LCD kalitesinde görüntü sunan Epson EH-DM3 ile karaoke yapabileceğiniz gibi film izleyebilir, fotoğraflarınıza bakabilir, oyun oynayabilir, CD ve MP3'ten müzik dinleyebilirsiniz. Projektör içerisinde yer alan aparat ile aynı zamanda görüntüyü tavana yansıtarak bulunduğunuz yerden tıpkı gökyüzünü izler gibi film seyredebilirsiniz.

Tüm eğlenceyi bir kutuya sığdıran Epson EH-DM3 şık ve portatif yumuşak dokulu çantası, katlanabilen kulpu ile rahatça taşınabiliyor. Bu sayede Epson EH-DM3 ile yılbaşında karaoke keyfini arkadaşlarınızın evinde de rahatça yaşayabilirsiniz.

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