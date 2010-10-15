Yepyeni Özellikleriyle Skype Artık Facebook'la da Etkileşebiliyor!

Skype bugün Windows için tasarlanmış olan yeni sürümünü duyurdu. Yeni Skype, insanları bir araya getirmek konusunda birçok yeniliği beraberinde getiriyor:

Facebook Haber Kaynağı ile Skype?taki Facebook Telefon Defteri?nin bütünleşmesi, önemsediğiniz insanlar ve gruplarla iletişim halinde kalmanızı kolaylaştırıyor

Yeni arayüz tasarımı, sesli ve görüntülü aramaların, anında mesajlaşmanın, ekran ve dosya paylaşımının yanı sıra, diğer tüm özelliklerin daha sezgisel bir şekilde kullanılmasına izin veriyor ve fonksiyonlar arası gezinmeyi kolaylaştırıyor

Skype kullanıcıları, beta sürümü olarak sunulan yeni çoklu görüntülü arama özelliği sayesinde birden fazla aile ferdiyle veya arkadaşlarıyla görüntülü olarak görüşebiliyor

Facebook ile bütünleşmesi sayesinde Skype daha da sosyal bir hale geliyor. Skype kullanıcıları ilk defa olarak Facebook Haber Kaynağı?ndaki gelişmelerden her an haberdar olabilecek, durum güncellemeleri yapabilecek ve arkadaşlarının gönderilerine doğrudan Skype üzerinden yorum yaparak veya onları beğenerek etkileşime geçebilecekler. Ayrıca, Skype bünyesindeki Facebook Telefon Defteri sayesinde kullanıcılar sadece birkaç tıkla Facebook?taki arkadaşlarını mobil veya sabit hatları üzerinden arayabilecek, onlara SMS atabilecekler. Facebook?taki arkadaşları aynı zamanda Skype listesine ekli kişiler arasında bulunan kullanıcılar Skype?tan Skype?a ücretsiz aramalar da yapabilecek.



2010?un ilk yarısında Skype?tan Skype?a aramaların yaklaşık olarak %40?ını görüntülü aramalar oluşturdu. Yeni Skype?ı indiren kullanıcılar çoklu görüntülü arama fonksiyonunu beta sürümünde ücretsiz olarak deneyimleme, yani ikiden daha fazla kullanıcıyla aynı anda görüntülü olarak görüşme şansına sahip olacaklar. Skype?ın sunduğu dinamik görüntü özelliği sayesinde görüntünün odağı otomatik olarak arama esnasında konuşan kullanıcıya kayarak, kullanıcıların görüşmeyi takip etmesini kolaylaştıracak. Uzun süredir beklenen çoklu görüntülü görüşme özelliği insanlara gerek aileleri, gerek arkadaşları, gerekse iş arkadaşlarıyla bir arada olamadıklarında daha çok iletişime geçebilme imkanı sunacak.



Kullanıcılar Skype?tan Skype?a ücretsiz veya herhangi bir telefona çok düşük ücretler karşılığında görüşmeler yaparak günde ortalama 520 milyon dakika konuştular. Yeni sürümüyle birlikte arayüzü sadeleşen Skype, artık daha kolay ve etkili bir iletişim deneyimi sunuyor. Yeni arayüz, sesli veya görüntülü bir arama başlatıldığında kullanıcıların dikkatinin dağılması ihtimalini düşürüyor. Bunun yanı sıra fotoğraflar, simgeler ve ruh hali mesajları sayesinde iletişim listesindeki kişilerin, gerçek-zamanlı arama sayesinde ise listeye eklenebilecek yeni kişilerin bulunması daha hızlı gerçekleştirilebiliyor.



Yüksek arama kalitesine odaklanan yeni Skype, otomatik bir arama kurtarma özelliği de sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar internet bağlantılarında oluşan bir aksaklık sebebiyle kesilen aramalara hızlı bir şekilde devam edebilecekler. Ayrıca, bir arama kalitesi göstergesi de sesli ve görüntülü aramalar esnasında kullanıcılara rehberlik ederek, sorunları gidermek ve Skype deneyiminin kalitesini yükseltmek konusunda yardımcı olacak.

Bir diğer yeni özellik olan Skype Home ise listenizdeki kişilerin ruh hallerinin bir akışını sağlıyor ve Skype deneyiminizin merkezi görevini görüyor. Ayrıca görüntülü bir aramanın nasıl yapılacağı veya Skype kredilerinin nasıl satın alınabileceğini gösteren yardımcı içerikler sayesinde Skype?tan tam anlamda faydalanabilmeyi kolaylaştırıyor.



Yeni Skype?ı www.skype.com adresinden indirebilirsiniz.

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