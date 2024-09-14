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    Yerli Reeder elektrikli araç piyasaya çıkıyor! Yeni Hyundai Santa Fe Türkiye'de - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde yerli Reeder elektrikli araç, Audi Q4 e-tron Türkiye fiyatı, güncellenen BYD Han ve katı hal pillerle ilgili çalışmaları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde yerli Reeder elektrikli araç, Audi Q4 e-tron Türkiye fiyatı, güncellenen BYD Han ve katı hal pillerle ilgili çalışmaları değerlendirdik. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    03:17 - Yerli elektrikli araç Reeder Reev Fancy

    13:39 - Yeni Audi Q4 e-tron ailesi Türkiye'de

    18:22 - 2025 BYD Han tanıtıldı

    24:40 - Yeni Hyundai Santa Fe Türkiye fiyatı

    31:33 - Yeni Volkswagen Tayron geliyor

    41:08 - Mercedes ve Factorial'in yeni katı hal pilleri %80 daha fazla menzil vadediyor

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