Sadece 22 dk'da şarj olabilen Çinli elektrikli otomobil - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde LFP bataryalı Zeekr 7X'in etkileyici şarj süresi, Chery'nin Türkiye yatırımı ve elektrikli otomobillerdeki fiyat düşüşü gibi konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde LFP bataryalı Zeekr 7X'in etkileyici şarj süresi, Chery'nin Türkiye yatırımı ve elektrikli otomobillerdeki fiyat düşüşü gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

03:25 - Çinli Zeekr, sadece 22 dk'da %0-100 şarj oluyor

12:11 - Elektrikli otomobil fiyatları içten yanmalılara yaklaşıyor

17:23 - Makyajlı Opel Mokka Türkiye'de

20:24 - Yenilenen BMW iX daha fazla güç ve menzil sunuyor

25:06 - Chery yatırımı bu ay açıklanabilir

29:42 - Renault ve Volvo Trucks'ın yeni elektrikli ticarileri

34:57 - Kapanış

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