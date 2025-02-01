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    Sadece 22 dk'da şarj olabilen Çinli elektrikli otomobil - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde LFP bataryalı Zeekr 7X'in etkileyici şarj süresi, Chery'nin Türkiye yatırımı ve elektrikli otomobillerdeki fiyat düşüşü gibi konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde LFP bataryalı Zeekr 7X'in etkileyici şarj süresi, Chery'nin Türkiye yatırımı ve elektrikli otomobillerdeki fiyat düşüşü gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    03:25 - Çinli Zeekr, sadece 22 dk'da %0-100 şarj oluyor

    12:11 - Elektrikli otomobil fiyatları içten yanmalılara yaklaşıyor

    17:23 - Makyajlı Opel Mokka Türkiye'de

    20:24 - Yenilenen BMW iX daha fazla güç ve menzil sunuyor

    25:06 - Chery yatırımı bu ay açıklanabilir

    29:42 - Renault ve Volvo Trucks'ın yeni elektrikli ticarileri

    34:57 - Kapanış

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