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    8500 dolarlık minik Çinli elektrikli araç | 2024'ün en güvenli otomobili! - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde 8500 dolarlık minik Çinli otomobili, köprü ve otoyol zamlarını, Avrasya Tüneli'nde motosikletlere yapılan büyük zammı ve 2024'ün en güvenli araçlarını konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde 8500 dolarlık minik Çinli otomobili, köprü ve otoyol zamlarını, Avrasya Tüneli'nde motosikletlere yapılan büyük zammı ve 2024'ün en güvenli araçlarını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    02:41 - 8500 dolarlık minik Çinli araç

    09:11 - 2025 köprü ve otoyol zamları

    17:14 - Yeni Opel Grandland Türkiye'de

    30:20 - Elektrikli araçlar kışın ne kadar menzil kaybediyor?

    38:46 - Volkswagen'den Çin'e özel LFP bataryalı araç

    47:13 - Euro NCAP 2024'ün en güvenli otomobilleri

    56:30 - Kapanış

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