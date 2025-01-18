8500 dolarlık minik Çinli elektrikli araç | 2024'ün en güvenli otomobili! - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde 8500 dolarlık minik Çinli otomobili, köprü ve otoyol zamlarını, Avrasya Tüneli'nde motosikletlere yapılan büyük zammı ve 2024'ün en güvenli araçlarını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
02:41 - 8500 dolarlık minik Çinli araç
09:11 - 2025 köprü ve otoyol zamları
17:14 - Yeni Opel Grandland Türkiye'de
30:20 - Elektrikli araçlar kışın ne kadar menzil kaybediyor?
38:46 - Volkswagen'den Çin'e özel LFP bataryalı araç
47:13 - Euro NCAP 2024'ün en güvenli otomobilleri
56:30 - Kapanış