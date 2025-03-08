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    Hyundai, Türkiye'de elektrikli otomobil üretecek - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Hyundai'nin elektrikli otomobil üretme kararı, BYD Türkiye fiyatlarına gelen zam, Volvo ES90'ın tanıtımı ve Volkswagen Tayron'un Türkiye fiyatını konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Hyundai'nin elektrikli otomobil üretme kararı, BYD Türkiye fiyatlarına gelen zam, Volvo ES90'ın tanıtımı ve Volkswagen Tayron'un Türkiye fiyatını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:52 - Hyundai, Türkiye'de elektrikli otomobil üretecek

    07:02 - BYD Türkiye fiyatlarına zam geldi

    20:02 - Volkswagen ID.every1 konsepti tanıtıldı

    30:18 - Volkswagen Tayron Türkiye fiyatı

    40:10 - Volvo ES90 tanıtıldı

    47:39 - Kapanış

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