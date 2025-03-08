Hyundai, Türkiye'de elektrikli otomobil üretecek - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Hyundai'nin elektrikli otomobil üretme kararı, BYD Türkiye fiyatlarına gelen zam, Volvo ES90'ın tanıtımı ve Volkswagen Tayron'un Türkiye fiyatını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:52 - Hyundai, Türkiye'de elektrikli otomobil üretecek
07:02 - BYD Türkiye fiyatlarına zam geldi
20:02 - Volkswagen ID.every1 konsepti tanıtıldı
30:18 - Volkswagen Tayron Türkiye fiyatı
40:10 - Volvo ES90 tanıtıldı
47:39 - Kapanış