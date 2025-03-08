Hyundai, Türkiye'de elektrikli otomobil üretecek - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde Hyundai'nin elektrikli otomobil üretme kararı, BYD Türkiye fiyatlarına gelen zam, Volvo ES90'ın tanıtımı ve Volkswagen Tayron'un Türkiye fiyatını konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde Hyundai'nin elektrikli otomobil üretme kararı, BYD Türkiye fiyatlarına gelen zam, Volvo ES90'ın tanıtımı ve Volkswagen Tayron'un Türkiye fiyatını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:52 - Hyundai, Türkiye'de elektrikli otomobil üretecek

07:02 - BYD Türkiye fiyatlarına zam geldi

20:02 - Volkswagen ID.every1 konsepti tanıtıldı

30:18 - Volkswagen Tayron Türkiye fiyatı

40:10 - Volvo ES90 tanıtıldı

47:39 - Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.