14 bin dolarlık Chery Fulwin T8! Yeni C5 Aircross'un tasarımı ortaya çıktı- DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin 14 bin dolarlık SUV modeli Fulwin T8'i, yakında Türkiye'ye gelecek olan Kia EV4'ü ve araç muayene istasyonlarının geleceğini konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin 14 bin dolarlık SUV modeli Fulwin T8'i, yakında Türkiye'ye gelecek olan Kia EV4'ü ve araç muayene istasyonlarının geleceğini konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin.

Video akışı:

00:00 - Giriş

02:47 - Chery Fulwin T8

08:54 - Araç muayene istasyonlarının geleceği

17:24 - BYD'nin modelleri artık internete bağlı

22:33 - Citroen C5 Aircross'un tasarımı ortaya çıktı

28:50 - Kia EV4 tanıtıldı

36:11 - Kia EV2 Concept

39:50 - Kapanış

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