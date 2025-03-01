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    14 bin dolarlık Chery Fulwin T8! Yeni C5 Aircross'un tasarımı ortaya çıktı- DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin 14 bin dolarlık SUV modeli Fulwin T8'i, yakında Türkiye'ye gelecek olan Kia EV4'ü ve araç muayene istasyonlarının geleceğini konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin 14 bin dolarlık SUV modeli Fulwin T8'i, yakında Türkiye'ye gelecek olan Kia EV4'ü ve araç muayene istasyonlarının geleceğini konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin.

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    02:47 - Chery Fulwin T8

    08:54 - Araç muayene istasyonlarının geleceği

    17:24 - BYD'nin modelleri artık internete bağlı

    22:33 - Citroen C5 Aircross'un tasarımı ortaya çıktı

    28:50 - Kia EV4 tanıtıldı

    36:11 - Kia EV2 Concept

    39:50 - Kapanış

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