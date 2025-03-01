14 bin dolarlık Chery Fulwin T8! Yeni C5 Aircross'un tasarımı ortaya çıktı- DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin 14 bin dolarlık SUV modeli Fulwin T8'i, yakında Türkiye'ye gelecek olan Kia EV4'ü ve araç muayene istasyonlarının geleceğini konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin.
Video akışı:
00:00 - Giriş
02:47 - Chery Fulwin T8
08:54 - Araç muayene istasyonlarının geleceği
17:24 - BYD'nin modelleri artık internete bağlı
22:33 - Citroen C5 Aircross'un tasarımı ortaya çıktı
28:50 - Kia EV4 tanıtıldı
36:11 - Kia EV2 Concept
39:50 - Kapanış