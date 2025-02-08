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    SUV satışlarında yeni lider! Volkswagen'in ucuz elektriklisinden ilk ipucu - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Ocak 2025 yılındaki otomobil satışları, en çok satılan elektrikli otomobiller ve SUV'lar, Nissan ve Honda birleşmesindeki son durum gibi konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Ocak 2025 yılındaki otomobil satışları, en çok satılan elektrikli otomobiller ve SUV'lar, Nissan ve Honda birleşmesindeki son durum ve Volkswagen'in 20 bin euroluk elektrikli otomobili gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:00 - Ocak 2025 Türkiye otomobil satışları

    02:48 - En çok satılan otomobiller

    06:14 - En çok satılan elektrikli otomobiller

    10:40 - Ocak 2025'te SUV'ların yeni lideri bir Çinli

    15:50 - BYD Atto 2, yıl sonunda Türkiye'ye geliyor

    23:12 - SsangYong'un (KGM) yeni elektrikli pickup modeli

    27:37 - Volkswagen'in 20 bin euroluk elektrikli otomobili

    34:02 - Nissan ve Honda birleşmesi iptal mi oldu? Nissan kimlerle görüşüyor?

    46:40 - Kapanış

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