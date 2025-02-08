SUV satışlarında yeni lider! Volkswagen'in ucuz elektriklisinden ilk ipucu - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Ocak 2025 yılındaki otomobil satışları, en çok satılan elektrikli otomobiller ve SUV'lar, Nissan ve Honda birleşmesindeki son durum ve Volkswagen'in 20 bin euroluk elektrikli otomobili gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:00 - Ocak 2025 Türkiye otomobil satışları
02:48 - En çok satılan otomobiller
06:14 - En çok satılan elektrikli otomobiller
10:40 - Ocak 2025'te SUV'ların yeni lideri bir Çinli
15:50 - BYD Atto 2, yıl sonunda Türkiye'ye geliyor
23:12 - SsangYong'un (KGM) yeni elektrikli pickup modeli
27:37 - Volkswagen'in 20 bin euroluk elektrikli otomobili
34:02 - Nissan ve Honda birleşmesi iptal mi oldu? Nissan kimlerle görüşüyor?
46:40 - Kapanış