Zombilerle Bir Öğle Yemeğine Hazır mısınız?

GamersFirst?ün ilk MMOFPS oyunu War Rock?ın yeni Zombi modu, Zombilerle dolu Derbaran diyarında hayatta kalma mücadelesini konu alıyor

Ücretsiz oyun keyfinin en popüler adresi GamersFirst?ün FPS tarzı ilk oyunu olan War Rock, yeni oyun moduyla şimdi çok daha heyecanlı. Efsanevi Derbaran diyarı başarısız sonuçlanan askeri-tıbbi bir deney sonrasında Zombiler tarafından istila edildi. Zombi tehdidi şimdilik yalnızca Blind Bullet haritasıyla sınırlı. Önümüzdeki aylarda yeni haritaların da kullanıma sunulması planlanıyor.

Blind Bullet laboratuarı daha iyi askerler yaratma amacıyla Derbaran Ordusu tarafından kullanılmaktaydı. Bir sır olarak saklanan deneyler yıllar boyunca devam etti ve unutulma noktasına geldi. Derbaran?a karşı savaşan NIU ülkesinin kuvvetleri mevzileri bir bir ele geçirirken korkunç sırla yüzleşti; Zombiler! Oyuncular kapana kısıldı ve oradan çıkmak için mücadele etmek zorundalar.

Zombi modunun özellikleri

Blind Bullet Haritası

3 yeni silah: Glock17C, PSG-1 20B, Barrett M82-N

20 Zombi dalgası

Hayatta kalmanın püf noktaları:

Düşmanlardan düşen eşyaları toplayıp cephanenizin ve ilaçlarınızın bitmemesini sağlayın. Yeri geldiğinde arkadaşlarınızı da iyileştirmeniz gerekecek.

Patlayıcı madde dolu varillere ateş edip Zombilere kitle halinde zarar verin. (onların yakınındayken)

Ana laboratuarda iki adet ikmal istasyonu bulunuyor:

Sağlık İstasyonu ? Akın akın gelen Zombi dalgaları arasında buraya gelip yaralarınızı iyileştirebilirsiniz.



Cephane İstasyonu ? Buradan cephanenizi doldurabilirsiniz.



General Chariot?a çok dikkat edin! ? Bu Zombi?nin ısırığı bağırtısından daha beterdir.

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