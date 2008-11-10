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ZOTAC'dan ekran kartları için hız aşırtma aracı; FireStorm

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
14,8b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZOTAC'dan ekran kartları için hız aşırtma aracı; FireStorm
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Sparkle'dan sonra bir diğer Nvidia partneri ZOTAC da ekran kartları için hazırladığı hız aşırtma ve ince ayar yazılımını kullanıma sundu. Firmanın FireStorm isimli ücretsiz uygulaması ile GPU sıcaklığı takip edilebildği gibi GPU, paralel işlem birimi ve bellek saat hızları da değiştirilebiliyor. Ayrıca fan hızı da yine FireStorm üzerinde kontrol edilebiliyor. Windows XP ve Windows Vista altında ZOTAC'ın GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla çalışabilen uygulama indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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El Cazador 9 yıl
Geç kalınmış fakat yerinde bir program.
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
Voltaj ayarı koymadıkları sürece diğer programlardan hiç bir farkları olmicaktır.. programı çok gereksiz buluyorum riva tuner gibi programlari kullanırım daha iyi
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borealatis 11 yıl
riva tuner kullanıyorum!
Hız aşırtma konusunda yardımcı oluyor sağ olsun...aynı ayarları bu programda da görüyorum fakat fan hızı detayları rivatunerda sanırım daha fazla...yani ben yüzde kaçla dönmesi gerektiğini hangi sıcaklıkta yüzde kaç döneceğini felan belirleyebiliyorum bunu otomatik hale sokabiliyorum..bunda öyle bişi var mı bilmiyorum...programı kullanmadım heünz..kullanaıp inceleyen varsa bilgi verirse memnun oluruz.
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finansmen1 10 yıl
IhtiyarDelikanli

Voltaj ayarı koymadıkları sürece diğer programlardan hiç bir farkları olmicaktır.. programı çok gereksiz buluyorum riva tuner gibi programlari kullanırım daha iyi


Rivatuner kullanırım diyorsunuz ama bakın ben de bir türlü desteklenen sürücü olarak ekran kartımın sürücüsünü görmüyor. Zotac 8800GT kullanıyordum, şimdi Zotac GTS250 kullanmaya başladım, ikisinde de aynı, bir şey değişmedi.

Yardımcı olabilir misiniz?



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01Mrt 11 yıl
evganın programını kullanmadım ama kullanmayı düşünüyorum...bulursam nette... :D
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dest 11 yıl
8800gts amp edition var zotac. sadece değerleri gösteriyor, fan hızı ayarlanmıyor.
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VISION 11 yıl
Arkadaşlar bu yazılım Zotac Nitro denen bir Usb Hardware OC ünitesi ilede kullanılacak. Ayrıca ben şahsen yükledim firestormu, gayet başarılı. Aygıt sayesinde oyun sırasında bile her türlü ayarı yapabilmemiz mümkün.
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Like a Sir 11 yıl
benim axle 9800gx2 de çalıştı program
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scutaro 11 yıl
Ufak ve işini iyi yapan bir program
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Applejack 11 yıl
Evga Precision'un çakması.
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Nevi şahsına münhasır 11 yıl
EVGA'dan fan hızını ayarlayamadım ben. Bir de bunla deneyeyim. Zaten aynısı olmuş


Ek: Her kartta çalışmıyor.
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