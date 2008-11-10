ZOTAC'dan ekran kartları için hız aşırtma aracı; FireStorm

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Sparkle'dan sonra bir diğer Nvidia partneri ZOTAC da ekran kartları için hazırladığı hız aşırtma ve ince ayar yazılımını kullanıma sundu. Firmanın FireStorm isimli ücretsiz uygulaması ile GPU sıcaklığı takip edilebildği gibi GPU, paralel işlem birimi ve bellek saat hızları da değiştirilebiliyor. Ayrıca fan hızı da yine FireStorm üzerinde kontrol edilebiliyor. Windows XP ve Windows Vista altında ZOTAC'ın GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla çalışabilen uygulama indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.