ZOTAC'dan ekran kartları için hız aşırtma aracı; FireStorm

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sparkle'dan sonra bir diğer Nvidia partneri ZOTAC da ekran kartları için hazırladığı hız aşırtma ve ince ayar yazılımını kullanıma sundu. Firmanın FireStorm isimli ücretsiz uygulaması ile GPU sıcaklığı takip edilebildği gibi GPU, paralel işlem birimi ve bellek saat hızları da değiştirilebiliyor. Ayrıca fan hızı da yine FireStorm üzerinde kontrol edilebiliyor. Windows XP ve Windows Vista altında ZOTAC'ın GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla çalışabilen uygulama indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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Hız aşırtma konusunda yardımcı oluyor sağ olsun...aynı ayarları bu programda da görüyorum fakat fan hızı detayları rivatunerda sanırım daha fazla...yani ben yüzde kaçla dönmesi gerektiğini hangi sıcaklıkta yüzde kaç döneceğini felan belirleyebiliyorum bunu otomatik hale sokabiliyorum..bunda öyle bişi var mı bilmiyorum...programı kullanmadım heünz..kullanaıp inceleyen varsa bilgi verirse memnun oluruz.
Rivatuner kullanırım diyorsunuz ama bakın ben de bir türlü desteklenen sürücü olarak ekran kartımın sürücüsünü görmüyor. Zotac 8800GT kullanıyordum, şimdi Zotac GTS250 kullanmaya başladım, ikisinde de aynı, bir şey değişmedi.
Yardımcı olabilir misiniz?
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Ek: Her kartta çalışmıyor.