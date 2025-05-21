ZOTAC'tan avuç içi büyüklüğünde RTX 5060

ZOTAC standında sergilenen bu model, şu ana kadar gördüğümüz en küçük RTX 50 serisi ekran kartlarından biri. Henüz geliştirme aşamasında olan kart, düşük profilli yapısı ve üç minyatür fanıyla öne çıkıyor. ZOTAC GAMING’in üç fanlı SOLID serisi tasarımını andıran kart, adeta onun minyatür bir kopyası gibi görünüyor.
RTX 50 serisinde yer alan daha uygun fiyatlı ve enerji verimliliği yüksek GPU’lar, kompakt sistemlere olan ilgiyi artırmış durumda. Bu bağlamda ZOTAC’ın ultra küçük RTX 5060 prototipi, özellikle SFF (Small Form Factor) sistemler ve Mini PC’ler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kartın tasarımında dikkat çeken detaylardan biri de güç bağlantı noktasının kartın arka kısmına konumlandırılmış olması. Ayrıca kartta iki adet DisplayPort 2.1 ve bir HDMI 2.1 çıkışı bulunuyor.