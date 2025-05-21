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    ZOTAC'tan avuç içi büyüklüğünde RTX 5060

    Computex 2025, ilginç teknolojik ürünlere tanıklık etmeye devam ediyor. Bu kapsamda ZOTAC, fuarda düşük profilli avuç içi boyutunda GeForce RTX 5060 ekran kartı prototipini sergiledi.

    ZOTAC'tan avuç içi büyüklüğünde RTX 5060 Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yeni nesil ekran kartları arasına katılan GeForce RTX 5060, Computex 2025’te dikkat çekici tasarımlarla sahneye çıktı. Ancak fuarda asıl ilgiyi toplayan model, ZOTAC’ın avuç içi kadar küçük olan düşük profilli RTX 5060 prototipi oldu. Görenlerin oyuncak sandığı bu minyatür kart, artık günümüzde hayli büyük olan ekran kartlarına adeta meydan okuyor.

    Küçük ama etkili

    ZOTAC standında sergilenen bu model, şu ana kadar gördüğümüz en küçük RTX 50 serisi ekran kartlarından biri. Henüz geliştirme aşamasında olan kart, düşük profilli yapısı ve üç minyatür fanıyla öne çıkıyor. ZOTAC GAMING’in üç fanlı SOLID serisi tasarımını andıran kart, adeta onun minyatür bir kopyası gibi görünüyor.

    ZOTAC'tan avuç içi büyüklüğünde RTX 5060 Tam Boyutta Gör
    Kart o kadar hafif ve kompakt ki, ilk bakışta gerçek bir donanım bile olduğunu anlamak zor. Ancak detaylara inildiğinde, bu küçük canavarın ciddi bir mühendislik çalışmasının ürünü olduğu hemen anlaşılıyor.

    RTX 50 serisinde yer alan daha uygun fiyatlı ve enerji verimliliği yüksek GPU’lar, kompakt sistemlere olan ilgiyi artırmış durumda. Bu bağlamda ZOTAC’ın ultra küçük RTX 5060 prototipi, özellikle SFF (Small Form Factor) sistemler ve Mini PC’ler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kartın tasarımında dikkat çeken detaylardan biri de güç bağlantı noktasının kartın arka kısmına konumlandırılmış olması. Ayrıca kartta iki adet DisplayPort 2.1 ve bir HDMI 2.1 çıkışı bulunuyor.

    ZOTAC'tan avuç içi büyüklüğünde RTX 5060 Tam Boyutta Gör
    ZOTAC yalnızca prototiple sınırlı kalmadı. Şirket, aynı zamanda tek fanlı ve çift slot kaplayan ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 SOLO modelini de sergiledi. Bu model şu anda satışta ve her ne kadar prototip kadar küçük olmasa da oldukça kompakt bir yapıya sahip.
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