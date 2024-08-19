Zotac’ın el konsolu Gaming ZONE satışa çıktı: İşte fiyat ve diğer detaylar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Zotac uzun zamandır üst seviye odaklı el konsolu Zotac Gaming ZONE'un seçili bölgelerde ve e-ticaret platformlarında ön siparişe açıldığını duyurdu. AMD'nin güçlü Ryzen 7 8840U işlemcisiyle donatılan bu taşınabilir oyun cihazı, 799 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülüyor. İlk kez COMPUTEX 2024'te duyurulan Gaming ZONE, hem donanımı hem de kontrol özellikleriyle dikkat çekiyor.

Zotac Gaming ZONE neler sunuyor?

Gaming ZONE, AMD'nin Zen 4 mimarisine sahip Ryzen 7 8840U işlemcisi ve RDNA 3 grafik birimiyle donatılmış. Cihaz, 16GB LPDDR5X RAM ve 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD depolama alanına sahip. 7 inçlik Full HD AMOLED ekranı, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunuyor, bu da oyunlarda akıcı görseller ve net detaylar elde edilmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Zotac Gaming ZONE, sadece donanım gücüyle değil, aynı zamanda sunduğu üst düzey kontrol özellikleriyle de öne çıkıyor. Hall etkisi sensörleri kullanan tetikleyiciler ve analog çubuklar, hassasiyet artırırken, aşınmaya karşı dayanıklılık sağlıyor. 2 aşamalı ayarlanabilir tetikleyiciler ve Radial Dials gibi özellikler, oyunculara esnek kontrol imkanı sunuyor. Ergonomik tasarımı ve simetrik kontrol yerleşimi, uzun süreli kullanımda konforlu bir tutuş sağlamayı amaçlıyor.

GTA San Andreas'ın Meta Quest versiyonu rafa kaldırıldı 22 sa. önce eklendi

Bunların yanı sıra cihazda Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantı seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, cihazla uyumlu olarak tasarlanmış bir Docking Station ve suya dayanıklı bir taşıma çantası da satışa sunuluyor. Docking Station, ek depolama ve bağlantı seçenekleri sunarak cihazı bir masaüstü bilgisayara dönüştürüyor. Ayrıca, ön kamera, mikrofon ve parmak izi okuyucu gibi özellikler de cihazda yer alıyor. ZOTAC ayı zamanda satın alımlarda 1 aylık Game Pass aboneliği de veriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Zotac Gaming ZONE satışa çıktı: İşte fiyat ve diğer detaylar