Zotac’ın el konsolu Gaming ZONE satışa çıktı: İşte fiyat ve diğer detaylar

Zotac Gaming ZONE neler sunuyor?
Gaming ZONE, AMD'nin Zen 4 mimarisine sahip Ryzen 7 8840U işlemcisi ve RDNA 3 grafik birimiyle donatılmış. Cihaz, 16GB LPDDR5X RAM ve 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD depolama alanına sahip. 7 inçlik Full HD AMOLED ekranı, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunuyor, bu da oyunlarda akıcı görseller ve net detaylar elde edilmesini sağlıyor.
Bunların yanı sıra cihazda Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantı seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, cihazla uyumlu olarak tasarlanmış bir Docking Station ve suya dayanıklı bir taşıma çantası da satışa sunuluyor. Docking Station, ek depolama ve bağlantı seçenekleri sunarak cihazı bir masaüstü bilgisayara dönüştürüyor. Ayrıca, ön kamera, mikrofon ve parmak izi okuyucu gibi özellikler de cihazda yer alıyor. ZOTAC ayı zamanda satın alımlarda 1 aylık Game Pass aboneliği de veriyor.Kaynakça https://www.zotac.com/news/zotac-gaming-launches-zone-enthusiast-level-pc-gaming-handheld-gamescom-2024 https://wccftech.com/zotac-gaming-zone-handheld-launch-799-us-amd-ryzen-7-8840u-lpddr5x-amoled/#comments Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.