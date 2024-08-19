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    Zotac’ın el konsolu Gaming ZONE satışa çıktı: İşte fiyat ve diğer detaylar

    Zotac uzun zamandır beklenen premium oyun el konsolu Zotac Gaming ZONE'un seçili bölgelerde ve e-ticaret platformlarında ön siparişe açtı. Zotac Gaming ZONE, 799 dolar fiyata sahip.
    Zotac Gaming ZONE satışa çıktı: İşte fiyat ve diğer detaylar Tam Boyutta Gör
    Zotac uzun zamandır üst seviye odaklı el konsolu Zotac Gaming ZONE'un seçili bölgelerde ve e-ticaret platformlarında ön siparişe açıldığını duyurdu. AMD'nin güçlü Ryzen 7 8840U işlemcisiyle donatılan bu taşınabilir oyun cihazı, 799 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülüyor. İlk kez COMPUTEX 2024'te duyurulan Gaming ZONE, hem donanımı hem de kontrol özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Zotac Gaming ZONE neler sunuyor?

    Gaming ZONE, AMD'nin Zen 4 mimarisine sahip Ryzen 7 8840U işlemcisi ve RDNA 3 grafik birimiyle donatılmış. Cihaz, 16GB LPDDR5X RAM ve 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD depolama alanına sahip. 7 inçlik Full HD AMOLED ekranı, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunuyor, bu da oyunlarda akıcı görseller ve net detaylar elde edilmesini sağlıyor.

    Zotac Gaming ZONE satışa çıktı: İşte fiyat ve diğer detaylar Tam Boyutta Gör
    Zotac Gaming ZONE, sadece donanım gücüyle değil, aynı zamanda sunduğu üst düzey kontrol özellikleriyle de öne çıkıyor. Hall etkisi sensörleri kullanan tetikleyiciler ve analog çubuklar, hassasiyet artırırken, aşınmaya karşı dayanıklılık sağlıyor. 2 aşamalı ayarlanabilir tetikleyiciler ve Radial Dials gibi özellikler, oyunculara esnek kontrol imkanı sunuyor. Ergonomik tasarımı ve simetrik kontrol yerleşimi, uzun süreli kullanımda konforlu bir tutuş sağlamayı amaçlıyor.

    Bunların yanı sıra cihazda Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantı seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, cihazla uyumlu olarak tasarlanmış bir Docking Station ve suya dayanıklı bir taşıma çantası da satışa sunuluyor. Docking Station, ek depolama ve bağlantı seçenekleri sunarak cihazı bir masaüstü bilgisayara dönüştürüyor.  Ayrıca, ön kamera, mikrofon ve parmak izi okuyucu gibi özellikler de cihazda yer alıyor. ZOTAC ayı zamanda satın alımlarda 1 aylık Game Pass aboneliği de veriyor.

    Kaynakça https://www.zotac.com/news/zotac-gaming-launches-zone-enthusiast-level-pc-gaming-handheld-gamescom-2024 https://wccftech.com/zotac-gaming-zone-handheld-launch-799-us-amd-ryzen-7-8840u-lpddr5x-amoled/#comments
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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