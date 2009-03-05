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CeBIT Özel: DFI, 790GX yonga setli ve DDR3 destekli mATX anakartını gösteriyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: DFI, 790GX yonga setli ve DDR3 destekli mATX anakartını gösteriyor
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Hız aşırtma dostu yüksek performanslı anakartlarıyla sık sık gündeme gelen DFI, CeBIT Hannover '09 fuarında, ürün gamındaki güncel tüm modelleri sergilmekte. Firmanın standıda öne çıkan modellerden biri de AMD'nin Soket AM3 formundaki işlemciler için hazırlanan ve Micro-ATX formunda olan JR-790GX M3H5 kod adlı model oldu.

DFI'ın haberimize konuk olan yeni modeli, DDR3 bellek desteği sunmasıyla dikkat çekiyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e (hız aşırtma ile daha üstü hızlar da mümkün) kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, AMD'nin 790GX yonga setli anakartını kullanıyor. Sahip olduğu çipset dolayısıyla ATi'nin Radeon HD 3300 IGP'si (entegre grafik işlem birimi) ile geliyor ve bu sayede hem DirectX 10 desteği sunuluyor hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

DFI JR-790GX M3H5, Radeon HD 3400 serisi ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumu da yapabiliyor. Entegre grafik işlemci performasını arttırmaya yönelik olarak IGP'nin kullanımına tahsis edilmiş 128MB'lık GDDR3 (1333MHz) kart üstü bellek ile gelen anakart, sahip olduğu çift PCIe x16 slotu üzerinden 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. DFI'ın pasif soğutma ile desteklenen aynı zamanda katı kapasitörleriyle de dikkat çeken anakartı, görüntü aktarımı içinse DVI ve HDMI konnektörlerini kullanabiliyor.


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escape0121 10 yıl
yine miniATX
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yc#1 10 yıl
Resmin boyu biraz kısaltılırsa iyi olur. Çünkü kart ATX gibi duruyor.
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ibbetuhim 10 yıl
e-sata çıkısı haricinde çogu çıkıs var ,
haber için teşekkür ederim fx57
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maviay1980 10 yıl
DFI bu 150$dan aşağıya satmaz herhalde 4 dimm soketlimi yalnış görmüyom demi...
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maviay1980 10 yıl
2 kanal ddr 3 pehh valla pehh.Ben almam bişeye benzemiyo...
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ExECaLiBuR 10 yıl
Galatasaraylılar kesin alır.

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yugams 10 yıl
belli gs li adamlar sari kirmizi yapmışlar
anakart fena sayılmaz nasılsa yakın gelecekte bunlardan çok görecegiz etrafta
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stradivardi 10 yıl
hd3200 yada hd 3300 dahili gpuları pahalı kartlara koyuyorlar onu alan zaten extra kart alıyor ne iş yahu sizin olsun hd3400 ile hybrid miş pehh
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Vuze 10 yıl
ilk dikkat çeken sey rengi cok göz alan bir yapısı var haber için teşekkürler
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grafiker 10 yıl
renk süpermiş :)
hybrid crossfire sadec 3400 le yapmasak keşke diğer kartlarlada yapabilsek ne güzel olurdu fiyatı ne olur acaba?
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max975 10 yıl
ne öğle renk yavvv..
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