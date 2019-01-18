1000$’lık Louis Vuitton kablosuz kulaklıklar duyuruldu

Kablosuz kulaklık segmenti iyi bir ivme kazandı ve üreticilerin dikkatini çekiyor. Yavaş yavaş lüks tüketim markaları da segmente adım atmaya başladı. Louis Vuitton markası 1000$’lık ilk kablosuz kulaklığını duyurdu.

Louis Vuitton Horizon Earphones özellikleri ve fiyatı

Louis Vuitton Horizon Earphones adındaki kulaklık setinin aslında Master & Dynamic MW07 modelini temel aldığı ifade ediliyor. Bu modelin fiyatı 300$ ancak LV logosunun olması bir anda fiyatını fırlatıyor.

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Kulaklık seti 10mm Berilyum sürücüler barındırıyor ve çok yönlü mikrofonlar mevcut. Bluetooth teknolojisi ile 20 metreye kadar görüşme imkânı var. 3.5 saatlik kullanım süresi sunan kulaklık setinin dış kısmında dokunmatik kontrol özelliği yer alıyor.

Silindir şeklindeki muhafaza kutusu dahili bataryaya sahip ve 16 saat civarında daha kullanım süresini arttırıyor. Kulaklık ayrıca Tambour Horizon akıllı saat modeliyle de uyumlu olarak çalışıyor.