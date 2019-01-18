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1000$’lık Louis Vuitton kablosuz kulaklıklar duyuruldu

Kendinize lüks sınıfta bir kablosuz kulaklık arıyorsanız Louis Vuitton Horizon Earphones tam size göre. Louis Vuitton Horizon Earphones tam 1000$ fiyat etiketine sahip.
4 ay
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13
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kablosuz kulaklık segmenti iyi bir ivme kazandı ve üreticilerin dikkatini çekiyor. Yavaş yavaş lüks tüketim markaları da segmente adım atmaya başladı. Louis Vuitton markası 1000$’lık ilk kablosuz kulaklığını duyurdu.

Louis Vuitton Horizon Earphones özellikleri ve fiyatı

Louis Vuitton Horizon Earphones adındaki kulaklık setinin aslında Master & Dynamic MW07 modelini temel aldığı ifade ediliyor. Bu modelin fiyatı 300$ ancak LV logosunun olması bir anda fiyatını fırlatıyor.

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Kulaklık seti 10mm Berilyum sürücüler barındırıyor ve çok yönlü mikrofonlar mevcut. Bluetooth teknolojisi ile 20 metreye kadar görüşme imkânı var. 3.5 saatlik kullanım süresi sunan kulaklık setinin dış kısmında dokunmatik kontrol özelliği yer alıyor.

Silindir şeklindeki muhafaza kutusu dahili bataryaya sahip ve 16 saat civarında daha kullanım süresini arttırıyor. Kulaklık ayrıca Tambour Horizon akıllı saat modeliyle de uyumlu olarak çalışıyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/01/these-299-earbuds-louis-vuitton-logo-999/ Yorum Yaz
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Emin KOÇ 4 ay en beğenilen
Aylardır bekliyordum sonunda çıkardılar çok mutluyum.
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DH Misafiri 4 ay
Haberin görselini dışarıdan elektrikli ızgara üstüne konmuş 2 adet biftek sandım
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ssbrutality 4 ay
Tasarım KZ kulaklıklarla aynı gibi.
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agent1453 4 ay
Berilyum zararlarını sonra,kablosuz zararlarını okuyun.
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Omisis046 4 ay
Hocam kulaklığa bu parayı anca Kayra verir.
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deoks 4 ay
Gerçekten lüks arayanlar için 5000 dolarlık ama kaliteli kablosuz kulaklıklar var. Bu marka dışında çöp olan aletleri kimse almaz.
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Fenomenon 4 ay
Ben fazla anlamam marka işinden ama yabancılar Louis Vuitton markasını şişirilmiş balın olarak görüyor benim bildiğim.
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esmerbuyucu 4 ay
Hava ve marka parası 700 dolar
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BigMuffin 4 ay
Kesin almam lazım
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malkooklam 4 ay
zenginler düğünlerde takı olarak artık electronıc eşya takabilecekler sonunda,
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danlabilic 4 ay
louis vuitton <3
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