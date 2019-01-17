16GB bellekli Radeon RX 570 geliyor

Ekran kartı üreticilerinin eski nesil grafik birimlerine farklı şekilde versiyonlar hazırladıklarını görüyoruz. Polaris döneminin en iyilerinden Radeon RX 570 ekran kartı bellek sıçraması yaşadı.

16GB GDDR5 Radeon RX 570 özellikleri

Ünlü üretici ortaklardan Sapphire, ekran kartının 8GB bellek kapasitesini 16GB seviyesine yükseltmeye hazırlanıyor. GPU madenciliğinin yeniden yükselişe geçtiğine inanan Sapphire en iyi alternatifi sunmaya kararlı.

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16GB GDDR5 bellekli yeni Radeon RX 570 ekran kartı çift madencilik için bile yetecek kapasitede. GRIN gibi ASIC uyumlu kripto paralar ve Cuckaroo gibi ASIC dirençli kripto paralar bu ekran kartı ile kazılabiliyor. Sapphire madenciler ile yaptığı testlerde kartın adeta para bastığını ifade ediyor. Kullanıcılar kazancına göre ağlar arasında geçiş yapabilecek.

Sapphire 16GB GDDR5 Radeon RX 570 ekran kartı NITRO+ tasarımına dahil olacak. 16 adet 8 Gbit GDDR5 bellek modülleri grafik biriminin etrafına serpiştirilmiş. Sadece madencilik odaklı olsa da iş istasyonları için de iyi bir alternatif olabilir.