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16GB bellekli Radeon RX 570 geliyor

AMD’nin ilk göz ağrılarından Radeon RX 570 ekran kartı yeniden gündemde. Sapphire markası 16GB GDDR5 bellek ile donattığı modeli madencilerin beğenisine sundu.
4 ay
8,7b
1
20
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekran kartı üreticilerinin eski nesil grafik birimlerine farklı şekilde versiyonlar hazırladıklarını görüyoruz. Polaris döneminin en iyilerinden Radeon RX 570 ekran kartı bellek sıçraması yaşadı.

16GB GDDR5 Radeon RX 570 özellikleri

Ünlü üretici ortaklardan Sapphire, ekran kartının 8GB bellek kapasitesini 16GB seviyesine yükseltmeye hazırlanıyor. GPU madenciliğinin yeniden yükselişe geçtiğine inanan Sapphire en iyi alternatifi sunmaya kararlı.

Ayrıca Bkz. "DDR4 belleklerde 5.6 GHz ile rekor kırıldı"

16GB GDDR5 bellekli yeni Radeon RX 570 ekran kartı çift madencilik için bile yetecek kapasitede. GRIN gibi ASIC uyumlu kripto paralar ve Cuckaroo gibi ASIC dirençli kripto paralar bu ekran kartı ile kazılabiliyor. Sapphire madenciler ile yaptığı testlerde kartın adeta para bastığını ifade ediyor. Kullanıcılar kazancına göre ağlar arasında geçiş yapabilecek.

Sapphire 16GB GDDR5 Radeon RX 570 ekran kartı NITRO+ tasarımına dahil olacak. 16 adet 8 Gbit GDDR5 bellek modülleri grafik biriminin etrafına serpiştirilmiş. Sadece madencilik odaklı olsa da iş istasyonları için de iyi bir alternatif olabilir.

 

https://www.techpowerup.com/251575/sapphire-outs-an-rx-570-graphics-card-with-16gb-memory-but-why Yorum Yaz
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-MoDeStUs- 4 ay en beğenilen
Casper bunu beğendi
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Red Wheelbarrow 4 ay huseyincarnege
Hocam haberi okudunuzmu bilmiyorum ancak bu 16 gblik versiyon madenciler için.
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mamad 4 ay
İşte beklenen hamle. Nvidia hapı yuttu. Bundan sonra turinglerin yüzüne bakmaz kimse.
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xmxksk 4 ay
Hay maşallah işmecilerin çekirdek savaşları gibi olmaya başladu bu iş
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Madnessisme 4 ay
rtx 2090 gibi bişey 16 gb olsa anlarım bu ne
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Arisaka 4 ay
Son yılların en F/P kartı hatta daha iyisi yok diyebilirim. Özellikle de 4GB versiyonu 900 TL civarı alınabiliyor
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Elsa 4 ay
Blender gibi programlar kullanmak zorunda olup fazla bütçesi olmayanlar için de güzel bir kart.
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kunglao1 4 ay
Üzülerek de olsa gtx 580
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asusokan 4 ay
Madencilikte VRAM bu kadar önemli bir faktör mü, computing daha ağırlıklı sanıyordum ben ama :/
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Quard 4 ay
Bununla beraber diğer tüm sistemleri bir araya getirdiğimi düşünüyorum da ne olağanüstü bilgisayar olurdu:)Hayali bile güzel:)
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kolibandı 4 ay
4 gb yetmez diyenler ne diyecek acep :)
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mamad 4 ay
İşte beklenen hamle. Nvidia hapı yuttu. Bundan sonra turinglerin yüzüne bakmaz kimse.
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Mutlak.Sıfır 4 ay
Gelmiş geçmiş en efsane f/p kartlarından birisi olur kendileri.
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