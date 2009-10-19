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100Mbps internet Finlandiyalıların yasal hakkı oluyor

9 yıl
28,4b
1
167
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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100Mbps internet Finlandiyalıların yasal hakkı oluyor
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CeBIT Bilişim 2009 fuarında 100Mbps bağlantı hızını tanıtan Uydunet, önümüzdeki yıldan itibaren İstanbul başta olmak üzere bazı büyük şehirlerde bu hizmeti vermeye başlayacağını ve devam eden yatırımlar kapsamında zamanla diğer illere de 100Mbps internet hızını götüreceklerini açıklamıştı. Gelişen teknoloji ve artan alt yapı yatırımları kapsamında daha hızlı internet olanaklarını sık sık gündeme geldiği teknoloji dünyasında, mobil iletişim devi Nokia'nın anavatanı Finlandiya'da önemli bir yasal düzenlemenin hazırlıklarına başlandığı belirtiliyor.

Finlandiya Ulaşım ve İletişim bakanlığı geniş-bant internetin Temmuz ayından itibaren vatandaşların yasal hakkı olacağını, her Finlandiya vatandaşının bu haktan faydalanabileceğini deklare etti. 1Mbps ile başlayacak yasal düzenlemenin zaman içerisinde daha yüksek hızları öngöreceği zira Finlandiya hükümetinin iddiasına göre 2015 yılından itibaren ülkedeki her vatandaş 100Mbps internet bağlantısından faydalanabilecek. Yapılan yasal düzenlemenin "dijital bölünme" olarak tanımlanan gelişmiş ve daha fakir yerleşkeler arasındaki ayrıma yönelik olduğu ifade ediliyor.


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Guest-82BEAE867 5 yıl en beğenilen
Finlandiya 1700 lerde bataklıklar ülkesi diye anılıyordu.Wilhelm Snellman diye birisi çıktı ve ülkeyi bataklıktan ferah,modern bir ülkeye çevirdi.Adamlar azmederek dünyanın bir köşesinde
bizim dünyanın merkezinde kuramadığımız medeniyeti kurdular.Bu medeniyeti de çalarak,çırparak,sömürerek kurmadılar.Emekleriyle kurdular.Ben helal olsun diyorum sadece.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabında Finlandiya'yı anlatıyor okuyabilirsiniz.Atatürk Türk ordusuna önermişti bu kitabı.
Finlandiya 1700 lerde bataklıklar ülkesi diye anılıyordu.Wilhelm Snellman diye birisi çıktı ve ülkeyi bataklıktan ferah,modern bir ülkeye çevirdi.Adamlar azmed...
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1 Yanıt Yanıtla +43
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Owl City. 9 yıl
Yıl 2015
Türkiye En Ucuz Tarife 1 mpbs - 46 TL.
Finlandiya En Ucuz Tarife 100 mpbs - Ücretsiz.

7 Yanıt Yanıtla +29
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confuest 5 yıl onboardx
onboardx


katyusha

Finlandiya 1700 lerde bataklıklar ülkesi diye anılıyordu.Wilhelm Snellman diye birisi çıktı ve ülkeyi bataklıktan ferah,modern bir ülkeye çevirdi.Adamlar azmederek dünyanın bir köşesinde
bizim dünyanın merkezinde kuramadığımız medeniyeti kurdular.Bu medeniyeti de çalarak,çırparak,sömürerek kurmadılar.Emekleriyle kurdular.Ben helal olsun diyorum sadece.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabında Finlandiya'yı anlatıyor okuyabilirsiniz.Atatürk Türk ordusuna önermişti bu kitabı.

Bize öyle bir lider Atatürk geldi.

Geldi de ne oldu kardeşim, senin halkın kıymetini bildi mi? Bugün bütün Dünya'nın saygıyla baktığı gelmiş geçmiş en büyük liderlerden bir tanesinin kurduğu devletin halkı o lidere küfür ediyorsa ya da küfür edenleri başa geçirip padişah ilan ediyorsa,1000 sene öncede yaşamak istiyorsa kusura bakma ama ben o halkın...... Bu halk kendi pisliği içinde boğulmaya mahkumdur. Bunlar iyi günler... Bir de dindarız demezler mi ulan utan varlığınızın Kur'an ayetlerinin yarısına tosluyor. Riyakarlığın ve zulmün böylesi Firavun döneminde yoktur.

"İşte Firavun toplumunu böyle küçümsedi, onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan sapmış bir toplum idiler. Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince, biz de onlardan öç aldık; hepsini suya gömüverdik." (Zuhruf Suresi 54,55)

"Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır." (Yunus 100)

Daha yazacak birçok ayet var da yeri burası değil.....

Sadece içimi dökesim geldi, sürç-ü lisan ettiysek affola...
onboardxkatyushaFinlandiya 1700 lerde bataklıklar ülkesi diye anılıyordu.Wilhelm Snellman diye birisi ...
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6 Yanıt Yanıtla +20
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Lene 2 yıl
Ben Böyle Finlandiyanın Gurbaaanıı olurum ...
Yakışır..
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Faıthful 2 yıl
7 yıl once 100 mbps interneti ücretsiz verecek imkanları varsa şimdi düşünemiyorum
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Backspace7 2 yıl
Bizimkiler açıklasa acaba kaç açıklarlar merak ettim şimdi. 1 mbit türk halkının yasal hakkıdır filan olur herhalde :)
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Bizim Deniz 2 yıl
Ne hortlamış konu ne


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Cihan 2 yıl
Ulan download fareleri size 100 mbit verirlerse dünyayı sömürürsünüz
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Wroclaw. 5 yıl
Finlandiya'ya mı gitsem. Sonuçta annem orada kolayca girerun
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runx89 5 yıl
Fazla içim gitmedi bende 8€ euro veriyorum aynisina. Birde şu finlandiyaya bakip bakip kahrolanlar onlar gibi olmak için hiçbir adım attı mı acaba, koyunluk yapacaklarına
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furkan15826 5 yıl
4Mbps internete 50 TL veriyorum



Bir de sansür koyuyorlar



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faststyla94 5 yıl
bende ayrı diyorum 100 gb download kotası.50 gb upload kotası. akn sonrası 3 mbit download hızı 1 mbit up hızı var diorum.ama up yada download sınırını geçerseniz hız 3/1 oluyor
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Crimson Red 5 yıl
Bizim ortak sucumuz turkiyede yasamak zorunda olmamız..
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The@Thing 5 yıl
Ben de 15 mbit aliyorum diye seviniyorum :)
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