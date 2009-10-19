100Mbps internet Finlandiyalıların yasal hakkı oluyor

Tam Boyutta Gör

CeBIT Bilişim 2009 fuarında 100Mbps bağlantı hızını tanıtan Uydunet, önümüzdeki yıldan itibaren İstanbul başta olmak üzere bazı büyük şehirlerde bu hizmeti vermeye başlayacağını ve devam eden yatırımlar kapsamında zamanla diğer illere de 100Mbps internet hızını götüreceklerini açıklamıştı. Gelişen teknoloji ve artan alt yapı yatırımları kapsamında daha hızlı internet olanaklarını sık sık gündeme geldiği teknoloji dünyasında, mobil iletişim devi Nokia'nın anavatanı Finlandiya'da önemli bir yasal düzenlemenin hazırlıklarına başlandığı belirtiliyor.

Finlandiya Ulaşım ve İletişim bakanlığı geniş-bant internetin Temmuz ayından itibaren vatandaşların yasal hakkı olacağını, her Finlandiya vatandaşının bu haktan faydalanabileceğini deklare etti. 1Mbps ile başlayacak yasal düzenlemenin zaman içerisinde daha yüksek hızları öngöreceği zira Finlandiya hükümetinin iddiasına göre 2015 yılından itibaren ülkedeki her vatandaş 100Mbps internet bağlantısından faydalanabilecek. Yapılan yasal düzenlemenin "dijital bölünme" olarak tanımlanan gelişmiş ve daha fakir yerleşkeler arasındaki ayrıma yönelik olduğu ifade ediliyor.