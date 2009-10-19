100Mbps internet Finlandiyalıların yasal hakkı oluyor

CeBIT Bilişim 2009 fuarında 100Mbps bağlantı hızını tanıtan Uydunet, önümüzdeki yıldan itibaren İstanbul başta olmak üzere bazı büyük şehirlerde bu hizmeti vermeye başlayacağını ve devam eden yatırımlar kapsamında zamanla diğer illere de 100Mbps internet hızını götüreceklerini açıklamıştı. Gelişen teknoloji ve artan alt yapı yatırımları kapsamında daha hızlı internet olanaklarını sık sık gündeme geldiği teknoloji dünyasında, mobil iletişim devi Nokia'nın anavatanı Finlandiya'da önemli bir yasal düzenlemenin hazırlıklarına başlandığı belirtiliyor.
Finlandiya Ulaşım ve İletişim bakanlığı geniş-bant internetin Temmuz ayından itibaren vatandaşların yasal hakkı olacağını, her Finlandiya vatandaşının bu haktan faydalanabileceğini deklare etti. 1Mbps ile başlayacak yasal düzenlemenin zaman içerisinde daha yüksek hızları öngöreceği zira Finlandiya hükümetinin iddiasına göre 2015 yılından itibaren ülkedeki her vatandaş 100Mbps internet bağlantısından faydalanabilecek. Yapılan yasal düzenlemenin "dijital bölünme" olarak tanımlanan gelişmiş ve daha fakir yerleşkeler arasındaki ayrıma yönelik olduğu ifade ediliyor.
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bizim dünyanın merkezinde kuramadığımız medeniyeti kurdular.Bu medeniyeti de çalarak,çırparak,sömürerek kurmadılar.Emekleriyle kurdular.Ben helal olsun diyorum sadece.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabında Finlandiya'yı anlatıyor okuyabilirsiniz.Atatürk Türk ordusuna önermişti bu kitabı.
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Finlandiya En Ucuz Tarife 100 mpbs - Ücretsiz.
Geldi de ne oldu kardeşim, senin halkın kıymetini bildi mi? Bugün bütün Dünya'nın saygıyla baktığı gelmiş geçmiş en büyük liderlerden bir tanesinin kurduğu devletin halkı o lidere küfür ediyorsa ya da küfür edenleri başa geçirip padişah ilan ediyorsa,1000 sene öncede yaşamak istiyorsa kusura bakma ama ben o halkın...... Bu halk kendi pisliği içinde boğulmaya mahkumdur. Bunlar iyi günler... Bir de dindarız demezler mi ulan utan varlığınızın Kur'an ayetlerinin yarısına tosluyor. Riyakarlığın ve zulmün böylesi Firavun döneminde yoktur.
"İşte Firavun toplumunu böyle küçümsedi, onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan sapmış bir toplum idiler. Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince, biz de onlardan öç aldık; hepsini suya gömüverdik." (Zuhruf Suresi 54,55)
"Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır." (Yunus 100)
Daha yazacak birçok ayet var da yeri burası değil.....
Sadece içimi dökesim geldi, sürç-ü lisan ettiysek affola...