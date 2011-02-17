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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

14 Şubat’ta Rekor Konuşma Avealılar, 14 Şubat’ta 105 Milyon Dakika Konuştu

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Operatörler - Kurumsal Haberler
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14 Şubat Avealıların Günü Oldu…

14 Şubat’ta Rekor Konuşma Avealılar, 14 Şubat’ta 105 Milyon Dakika Konuştu

Türkiye’nin en çok konuşturan operatörü Avea, 14 Şubat’ta yine Avealıları doyasıya konuşturdu. Avealılar aynı güne denk gelen Sevgililer Günü ve Mevlid Kandili’nde 105 milyon dakika konuşurken,  163 milyon SMS ve 85 bin MMS gönderdi.

Hayatın her anında müşterilerinin mobil yaşam ortağı olan Avea, 14 Şubat’ta da yine konuşturdu. 14 Şubat 2011 tarihinde 105 milyon dakika konuşan Avealılar aynı zamanda sevdiklerine toplam 163 milyon SMS ve 85 bin MMS gönderdiler.

Avealı olmanın ayrıcalığını özel günlerde de yaşattıklarını ifade eden Avea Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kaplan,“ Sevgililer Günü ve Mevlid Kandili’nin kutlandığı14 Şubat’ta tüm Avealılar özgürce konuşmanın keyfini yaşadı. Gönderdikleri SMS ve MMS’lerle sevdiklerine ulaştılar. Yine özel günlerde müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğizdedi.


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