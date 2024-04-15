İTÜ'de 5G'li otonom otobüs yolcu taşıyacak

İş birliğinin ilk adımı olarak kampüs içerisinde hizmet verecek sürücüsüz yüzde 100 elektrikli otobüse 5G bağlantısı sağlandı. 5G bağlantısı ile sürücüsüz yolcu taşımacılığı testi yapıldı. Merkez birimle iletişim, diğer otobüslerle iletişim ve çevredeki farklı otonom araçlarla iletişim için 5G ağından bağlantı sağlandı.
5G teknolojisi sayesinde yüksek indirme ve yükleme hızı, düşük gecikme ve geniş bağlantı elde ediliyor. 5G teknolojisi, otonom araçların gelişimi için kritik önem taşıyor.
İş birliği hakında açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, bu projenin 5G altyapısından faydalanılan ilk proje olduğunu ve devamının geleceğini vurgulayarak şunları söyledi:
“5G'nin öne çıkan güzellerinden biri de hepimiz de çok malum olduğu otonom araçlar. Biz de bu işbirliğinin ilk somut adımlarından biri olan otonom otobüsümüzü sizlerle birlikte deneyimleyeceğiz. Hedefimiz, otonom otobüste hem mevcut sensör veri aktarımı 5G şebekesi üzerine almak hem de İTÜ kampüsü içerisinde kurduğumuz sağlıklı bir uzaktan sürüş yapabilmek. Şoför artık otobüste oturmayacak. Otonom otobüs 5G test altyapısından faydalanacak ilk proje olacak. Ama arkasından birçok proje daha gelecek."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)