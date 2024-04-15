İTÜ'de 5G'li otonom otobüs yolcu taşıyacak

Tam Boyutta Gör İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’de 5G teknolojilerinin kullanılması ve 5G’li otonom otobüs projesi için Turkcell ve Ericsson ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında “5G Teknoloji Kampüsü”nün imza töreni gerçekleştirildi.

İş birliğinin ilk adımı olarak kampüs içerisinde hizmet verecek sürücüsüz yüzde 100 elektrikli otobüse 5G bağlantısı sağlandı. 5G bağlantısı ile sürücüsüz yolcu taşımacılığı testi yapıldı. Merkez birimle iletişim, diğer otobüslerle iletişim ve çevredeki farklı otonom araçlarla iletişim için 5G ağından bağlantı sağlandı.

5G teknolojisi sayesinde yüksek indirme ve yükleme hızı, düşük gecikme ve geniş bağlantı elde ediliyor. 5G teknolojisi, otonom araçların gelişimi için kritik önem taşıyor.

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İş birliği hakında açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, bu projenin 5G altyapısından faydalanılan ilk proje olduğunu ve devamının geleceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“5G'nin öne çıkan güzellerinden biri de hepimiz de çok malum olduğu otonom araçlar. Biz de bu işbirliğinin ilk somut adımlarından biri olan otonom otobüsümüzü sizlerle birlikte deneyimleyeceğiz. Hedefimiz, otonom otobüste hem mevcut sensör veri aktarımı 5G şebekesi üzerine almak hem de İTÜ kampüsü içerisinde kurduğumuz sağlıklı bir uzaktan sürüş yapabilmek. Şoför artık otobüste oturmayacak. Otonom otobüs 5G test altyapısından faydalanacak ilk proje olacak. Ama arkasından birçok proje daha gelecek."

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