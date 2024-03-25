Türk Telekom'dan gezegenler arası ping süresi hesaplama yöntemi için patent başvurusu

Ping ve latency hesaplanarak web serviste tutuluyor
Dünya dışı bir gezegene konumlandırılan bir veri merkezi ile dünya arasındaki gecikme (latency) ve veri paketi iletim süresi (ping) değerlerini hesaplama yöntemi olarak bu yeni yöntem kullanılacak.
Belirlenen iki gezegenin konumları alınarak aradaki mesafenin ışık hızına bölünmesi, hesaplama sonucu ortaya çıkan sinyal iletim süresinin hesaplama yapılan tarihi içerecek şekilde web serviste tutulması, web servisin tarih bazlı iletim süresini kullanarak veri paketi iletim süresini hesaplaması işlem adımlarını içermektedir.
Dünya ile Mars arasındaki mesafe, ileriye dönük olarak hesaplanabilmektedir. İki gezegen arasındaki mesafenin ışık hızına bölünmesiyle çıkan süre de tahmini sinyal iletim süresini vermektedir. Buluş ile bu veriler kullanılarak ping süreleri hesaplanıp uygulama programlama arayüzü (api), internet siteleri, tarayıcılar ya da mobil uygulamalar üzerinden gösterimi sağlanmaktadır.
Örneğin Dünya ile Mars arasında ping süresini hesaplarken ışık hızı (c) sabit olarak saatte 1.080.000.000 km olarak alınıyor. Dünya ve Mars arasındaki mesafenin hangi gün ne kadar olduğu biliniyor. Dünya ve Mars arasındaki mesafenin 200 milyon km olduğu bir tarihte ping süresi (veri paketinin ilgili sunucuya iletilmesi sırasında geçen süre) 200milyon/1milyar= 0,2 saat = 12 dakikadır.Kaynakça https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/sonuc/dosya?patentAppNo=2023/010778&documentsTpye=all https://btdunyasi.net/fiberlesmede-avrupayi-fethettik-gozumuzu-uzaya-diktik/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...