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    Türk Telekom'dan gezegenler arası ping süresi hesaplama yöntemi için patent başvurusu

    Türk Telekom, başka bir gezegendeki veri merkezinden dünyaya veri iletimi esnasındaki ping ve latency verilerini hesaplamak için yeni bir buluş gerçekleştirdi. Patent başvurusu yapıldı.
    Türk Telekom, gezegenler arası ping süresini hesaplıyor Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, ping ölçümü konusunda yeni bir keşif gerçekleştirdi. Gezegenler arası internet (Interplanetary Internet) hizmeti için ping ve veri paketi iletim süresini hesaplama yöntemi keşfedildi. Bu buluş için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı.

    Ping ve latency hesaplanarak web serviste tutuluyor

    Dünya dışı bir gezegene konumlandırılan bir veri merkezi ile dünya arasındaki gecikme (latency) ve veri paketi iletim süresi (ping) değerlerini hesaplama yöntemi olarak bu yeni yöntem kullanılacak. 

    Belirlenen iki gezegenin konumları alınarak aradaki mesafenin ışık hızına bölünmesi, hesaplama sonucu ortaya çıkan sinyal iletim süresinin hesaplama yapılan tarihi içerecek şekilde web serviste tutulması, web servisin tarih bazlı iletim süresini kullanarak veri paketi iletim süresini hesaplaması işlem adımlarını içermektedir.

    Dünya ile Mars arasındaki mesafe, ileriye dönük olarak hesaplanabilmektedir. İki gezegen arasındaki mesafenin ışık hızına bölünmesiyle çıkan süre de tahmini sinyal iletim süresini vermektedir. Buluş ile bu veriler kullanılarak ping süreleri hesaplanıp uygulama programlama arayüzü (api), internet siteleri, tarayıcılar ya da mobil uygulamalar üzerinden gösterimi sağlanmaktadır.

    Örneğin Dünya ile Mars arasında ping süresini hesaplarken ışık hızı (c) sabit olarak saatte 1.080.000.000 km olarak alınıyor. Dünya ve Mars arasındaki mesafenin hangi gün ne kadar olduğu biliniyor. Dünya ve Mars arasındaki mesafenin 200 milyon km olduğu bir tarihte ping süresi (veri paketinin ilgili sunucuya iletilmesi sırasında geçen süre) 200milyon/1milyar= 0,2 saat = 12 dakikadır.

    Kaynakça https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/sonuc/dosya?patentAppNo=2023/010778&documentsTpye=all https://btdunyasi.net/fiberlesmede-avrupayi-fethettik-gozumuzu-uzaya-diktik/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 23 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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