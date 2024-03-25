Türk Telekom'dan gezegenler arası ping süresi hesaplama yöntemi için patent başvurusu

Tam Boyutta Gör Türk Telekom, ping ölçümü konusunda yeni bir keşif gerçekleştirdi. Gezegenler arası internet (Interplanetary Internet) hizmeti için ping ve veri paketi iletim süresini hesaplama yöntemi keşfedildi. Bu buluş için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı.

Ping ve latency hesaplanarak web serviste tutuluyor

Dünya dışı bir gezegene konumlandırılan bir veri merkezi ile dünya arasındaki gecikme (latency) ve veri paketi iletim süresi (ping) değerlerini hesaplama yöntemi olarak bu yeni yöntem kullanılacak.

Belirlenen iki gezegenin konumları alınarak aradaki mesafenin ışık hızına bölünmesi, hesaplama sonucu ortaya çıkan sinyal iletim süresinin hesaplama yapılan tarihi içerecek şekilde web serviste tutulması, web servisin tarih bazlı iletim süresini kullanarak veri paketi iletim süresini hesaplaması işlem adımlarını içermektedir.

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Dünya ile Mars arasındaki mesafe, ileriye dönük olarak hesaplanabilmektedir. İki gezegen arasındaki mesafenin ışık hızına bölünmesiyle çıkan süre de tahmini sinyal iletim süresini vermektedir. Buluş ile bu veriler kullanılarak ping süreleri hesaplanıp uygulama programlama arayüzü (api), internet siteleri, tarayıcılar ya da mobil uygulamalar üzerinden gösterimi sağlanmaktadır.

Örneğin Dünya ile Mars arasında ping süresini hesaplarken ışık hızı (c) sabit olarak saatte 1.080.000.000 km olarak alınıyor. Dünya ve Mars arasındaki mesafenin hangi gün ne kadar olduğu biliniyor. Dünya ve Mars arasındaki mesafenin 200 milyon km olduğu bir tarihte ping süresi (veri paketinin ilgili sunucuya iletilmesi sırasında geçen süre) 200milyon/1milyar= 0,2 saat = 12 dakikadır.

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