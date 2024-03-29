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    Anlık Bildirim

    Huawei, ABD’nin yaptırımlarına rağmen geçen yıl kârını %144 arttırdı!

    Huawei, ABD'nin yaptırımlarına rağmen 2023'te net kârını %144 arttırmayı başardı. Şirketin net kârı 11.2 milyar dolar olurken, toplam gelirleri 97.4 milyar dolara ulaştı.
    Huawei, ABD’nin yaptırımlarına rağmen kârını %144 arttırdı! Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD'nin yaptırımlarına rağmen 2023'te net kârını %144 arttırmayı başardı. Huawei, 2023 yılı finansal sonuçlarına göre gelirini bir önceki yıla göre %10 arttırarak 97.4 milyar dolar gelire ulaştı. Şirketin net kârı ise 11.2 milyar dolar oldu.

    Tüketici birimi toparlandı

    Toplam gelirdeki artışta, tüketici teknolojileri birimindeki toparlanma etkili olurken, şirketin akıllı telefon ve otonom sürüş alanlarındaki gelir artışı ABD'nin ihracat yasaklarının etkisini azaltmaya yardımcı oldu. 

    Çin'in ilk küresel teknoloji markalarından biri olan Huawei, teknoloji ve güvenlik konusunda Çin-ABD gerilimlerinden olumsuz etkilendi. ABD'li şirketlerle iş yapması yasaklanan Huawei'nin, bilgisayar ve telefon çiplerinini yanı sıra Google hizmetlerine de erişimi yasaklandı. Aynı zamanda şirketin en önemli iş kolu olan telekomünikasyon donanımlarının ABD'li müşterilere satması engellendi.

    Otomotiv gelirleri iki kat arttı

    Bulut bilişime daha fazla odaklanan Huawei, bu alandaki gelirlerini %22 arttırarak 7.7 milyar dolar gelire ulaştı. Şirketin otomotiv gelirleri ise iki kattan fazla artış gösterdi. Huawei'nin akıllı telefonlar ve diğer cihazları kapsayan tüketici birimi ise, 2023'te gelirlerinde %17,3'lük bir artış kaydetti. Özellikle Mate 60 Pro'nun Çin'deki büyük başarısı bu gelir artışında önemli rol oynadı.

    Araştırma ve geliştirmeye dünyada en fazla harcama yapan şirketlerden olan Huawei, 2023 yılında 22,8 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptı. Bu rakam şirketin yıllık gelirinin neredeyse dörtte birini oluşturdu. Huawei'nin 207.000 çalışanının yarısından fazlası Ar-Ge bölümünde çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 5 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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