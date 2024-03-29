Huawei, ABD’nin yaptırımlarına rağmen geçen yıl kârını %144 arttırdı!

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD'nin yaptırımlarına rağmen 2023'te net kârını %144 arttırmayı başardı. Huawei, 2023 yılı finansal sonuçlarına göre gelirini bir önceki yıla göre %10 arttırarak 97.4 milyar dolar gelire ulaştı. Şirketin net kârı ise 11.2 milyar dolar oldu.

Tüketici birimi toparlandı

Toplam gelirdeki artışta, tüketici teknolojileri birimindeki toparlanma etkili olurken, şirketin akıllı telefon ve otonom sürüş alanlarındaki gelir artışı ABD'nin ihracat yasaklarının etkisini azaltmaya yardımcı oldu.

Çin'in ilk küresel teknoloji markalarından biri olan Huawei, teknoloji ve güvenlik konusunda Çin-ABD gerilimlerinden olumsuz etkilendi. ABD'li şirketlerle iş yapması yasaklanan Huawei'nin, bilgisayar ve telefon çiplerinini yanı sıra Google hizmetlerine de erişimi yasaklandı. Aynı zamanda şirketin en önemli iş kolu olan telekomünikasyon donanımlarının ABD'li müşterilere satması engellendi.

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Otomotiv gelirleri iki kat arttı

Bulut bilişime daha fazla odaklanan Huawei, bu alandaki gelirlerini %22 arttırarak 7.7 milyar dolar gelire ulaştı. Şirketin otomotiv gelirleri ise iki kattan fazla artış gösterdi. Huawei'nin akıllı telefonlar ve diğer cihazları kapsayan tüketici birimi ise, 2023'te gelirlerinde %17,3'lük bir artış kaydetti. Özellikle Mate 60 Pro'nun Çin'deki büyük başarısı bu gelir artışında önemli rol oynadı.

Araştırma ve geliştirmeye dünyada en fazla harcama yapan şirketlerden olan Huawei, 2023 yılında 22,8 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptı. Bu rakam şirketin yıllık gelirinin neredeyse dörtte birini oluşturdu. Huawei'nin 207.000 çalışanının yarısından fazlası Ar-Ge bölümünde çalışıyor.

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