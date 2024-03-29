Huawei, ABD’nin yaptırımlarına rağmen geçen yıl kârını %144 arttırdı!

Tüketici birimi toparlandı
Toplam gelirdeki artışta, tüketici teknolojileri birimindeki toparlanma etkili olurken, şirketin akıllı telefon ve otonom sürüş alanlarındaki gelir artışı ABD'nin ihracat yasaklarının etkisini azaltmaya yardımcı oldu.
Çin'in ilk küresel teknoloji markalarından biri olan Huawei, teknoloji ve güvenlik konusunda Çin-ABD gerilimlerinden olumsuz etkilendi. ABD'li şirketlerle iş yapması yasaklanan Huawei'nin, bilgisayar ve telefon çiplerinini yanı sıra Google hizmetlerine de erişimi yasaklandı. Aynı zamanda şirketin en önemli iş kolu olan telekomünikasyon donanımlarının ABD'li müşterilere satması engellendi.
Otomotiv gelirleri iki kat arttı
Bulut bilişime daha fazla odaklanan Huawei, bu alandaki gelirlerini %22 arttırarak 7.7 milyar dolar gelire ulaştı. Şirketin otomotiv gelirleri ise iki kattan fazla artış gösterdi. Huawei'nin akıllı telefonlar ve diğer cihazları kapsayan tüketici birimi ise, 2023'te gelirlerinde %17,3'lük bir artış kaydetti. Özellikle Mate 60 Pro'nun Çin'deki büyük başarısı bu gelir artışında önemli rol oynadı.
Araştırma ve geliştirmeye dünyada en fazla harcama yapan şirketlerden olan Huawei, 2023 yılında 22,8 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptı. Bu rakam şirketin yıllık gelirinin neredeyse dörtte birini oluşturdu. Huawei'nin 207.000 çalışanının yarısından fazlası Ar-Ge bölümünde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...