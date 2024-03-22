Vodafone Pay ile İstanbulkart'a bakiye yükleyenlere 100 TL iade

Vodafone’un elektronik ödeme platformu Vodafone Pay’de İstanbulkart kullanıcılarına özel yeni bir kampanya başladı. Müşterilere 100 TL nakit iade ediliyor.

İlk kez kullanacaklara 100 TL iade

Kampanya yeni müşteriler ve mevcut müşteriler için iki farklı şekilde uygulanıyor. Vodafone Pay uygulamasına ilk kez kayıt olan ve “Ulaşım Kartına Bakiye Yükleme” özelliğini kullanarak İstanbulkart’ına ilk kez bakiye yükleyen Vodafone müşterileri 50 TL, Vodafone FreeZone’lu gençler ise 100 TL nakit iade kazanıyor.

Mevcut kullanıcılara %20 iade

Daha önce Vodafone Pay’e üye olmuş ve bakiye yüklemiş kullanıcılar ise Mart ayı içerisinde bakiye yüklemelerinde %10 iade (maksimum 25 TL), VOdafone FreeZone’lu gençler ise %20 iade (maksimum 50 TL) kazanacak.

Kazanılan nakit iade, harcama yapılan ayı takip eden ayın ilk 14 gününde Vodafone Pay Kart’a yüklenecek. Kazanılan nakit iade, tüm e-ticaret alışverişlerinde ve fiziksel kart ile mağaza içi harcamalarda kullanılabiliyor. Kampanya, Mart ayının sonuna kadar devam edecek ve bir müşteri yalnızca bir kez faydalanabilecek.

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