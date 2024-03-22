Vodafone Pay ile İstanbulkart'a bakiye yükleyenlere 100 TL iade

İlk kez kullanacaklara 100 TL iade
Kampanya yeni müşteriler ve mevcut müşteriler için iki farklı şekilde uygulanıyor. Vodafone Pay uygulamasına ilk kez kayıt olan ve “Ulaşım Kartına Bakiye Yükleme” özelliğini kullanarak İstanbulkart’ına ilk kez bakiye yükleyen Vodafone müşterileri 50 TL, Vodafone FreeZone’lu gençler ise 100 TL nakit iade kazanıyor.
Mevcut kullanıcılara %20 iade
Daha önce Vodafone Pay’e üye olmuş ve bakiye yüklemiş kullanıcılar ise Mart ayı içerisinde bakiye yüklemelerinde %10 iade (maksimum 25 TL), VOdafone FreeZone’lu gençler ise %20 iade (maksimum 50 TL) kazanacak.
Kazanılan nakit iade, harcama yapılan ayı takip eden ayın ilk 14 gününde Vodafone Pay Kart’a yüklenecek. Kazanılan nakit iade, tüm e-ticaret alışverişlerinde ve fiziksel kart ile mağaza içi harcamalarda kullanılabiliyor. Kampanya, Mart ayının sonuna kadar devam edecek ve bir müşteri yalnızca bir kez faydalanabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.