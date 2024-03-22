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    Anlık Bildirim

    Vodafone Pay ile İstanbulkart'a bakiye yükleyenlere 100 TL iade

    Vodafone Pay, İstanbulkart'a yükleme yapan kullanıcılar için yeni bir kampanya başlattı. Müşterilere %20 iade ve 100 TL iade fırsatları sunuluyor.                 
    Vodafone Pay ile İstanbulkart'a bakiye yükleyenlere 100 TL iade
    Vodafone’un elektronik ödeme platformu Vodafone Pay’de İstanbulkart kullanıcılarına özel yeni bir kampanya başladı. Müşterilere 100 TL nakit iade ediliyor.

    İlk kez kullanacaklara 100 TL iade

    Kampanya yeni müşteriler ve mevcut müşteriler için iki farklı şekilde uygulanıyor. Vodafone Pay uygulamasına ilk kez kayıt olan ve “Ulaşım Kartına Bakiye Yükleme” özelliğini kullanarak İstanbulkart’ına ilk kez bakiye yükleyen Vodafone müşterileri 50 TL, Vodafone FreeZone’lu gençler ise 100 TL nakit iade kazanıyor.

    Mevcut kullanıcılara %20 iade

    Daha önce Vodafone Pay’e üye olmuş ve bakiye yüklemiş kullanıcılar ise Mart ayı içerisinde bakiye yüklemelerinde %10 iade (maksimum 25 TL), VOdafone FreeZone’lu gençler ise %20 iade (maksimum 50 TL) kazanacak.

    Kazanılan nakit iade, harcama yapılan ayı takip eden ayın ilk 14 gününde Vodafone Pay Kart’a yüklenecek. Kazanılan nakit iade, tüm e-ticaret alışverişlerinde ve fiziksel kart ile mağaza içi harcamalarda kullanılabiliyor. Kampanya, Mart ayının sonuna kadar devam edecek ve bir müşteri yalnızca bir kez faydalanabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 2 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 19 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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