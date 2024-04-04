Vodafone, Voleybol Sultanlar Ligi için İstanbul'da 5G şebekesi sunacak

Tam Boyutta Gör Vodafone, kadın voleyboluna desteğini sürdürüyor. Daha önce Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru anlaşmalarına imza atan Vodafone şimdi de voleybola teknoloji desteği sunuyor.

Çin 5.5G'ye geçmeye başladı: 5G'ye göre avantajları ne? 6 gün önce eklendi

İstanbul’da İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve Vakıfbank Spor Sarayı oynanacak Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 etabı maçlarında Şahin Gözü sistemi için Vodafone 5G hizmeti sunacak.

Tam Boyutta Gör Nisan ayında İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve Vakıfbank Spor Sarayı’nda oynanacak maçlarda 5G teknolojisi kullanılacak. Vodafone, 5G için BTK izinlerini tamamladı. Fenerbahçe Opet, Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları’nın maçlarında uygulanacak.

Şahin Gözü teknolojisinin sunduğu istatistik ve veriler arasında; kullanılan servisin düşeceği yeri anlık olarak gösterme, sahada oyuncuların mücadele ettiği alanların ağırlıkları, servis hızı, spike (smaç) hızı ve yüksekliği, en hızlı smaç, ralli süresi, savunma ve atak bölgeleri gibi maç için önemli belirteçler yer alıyor. Teknoloji, Görüntülü Değerlendirme Sistemi’ni sıfıra yakın gecikmeyle daha ileriye taşımayı ve çok kısa sürelerde hakem kararlarına yardımcı olmayı mümkün kılıyor.

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