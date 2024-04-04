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    Anlık Bildirim

    Vodafone, Voleybol Sultanlar Ligi için İstanbul'da 5G şebekesi sunacak

    Vodafone, İstanbul'da oynanacak Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 etabı maçları için 5G hizmeti sunacağını duyurdu. Şahin Gözü sistemi için Vodafone 5G şebekesi kullanılacak.
    Vodafone, Voleybol Sultanlar Ligi için 5G hizmeti sunacak Tam Boyutta Gör
    Vodafone, kadın voleyboluna desteğini sürdürüyor. Daha önce Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru anlaşmalarına imza atan Vodafone şimdi de voleybola teknoloji desteği sunuyor.

    İstanbul’da İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve Vakıfbank Spor Sarayı oynanacak Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 etabı maçlarında Şahin Gözü sistemi için Vodafone 5G hizmeti sunacak. 

    Vodafone, Voleybol Sultanlar Ligi için 5G hizmeti sunacak Tam Boyutta Gör
    Nisan ayında İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve Vakıfbank Spor Sarayı’nda oynanacak maçlarda 5G teknolojisi kullanılacak. Vodafone, 5G için BTK izinlerini tamamladı. Fenerbahçe Opet, Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları’nın maçlarında uygulanacak.

    Şahin Gözü teknolojisinin sunduğu istatistik ve veriler arasında; kullanılan servisin düşeceği yeri anlık olarak gösterme, sahada oyuncuların mücadele ettiği alanların ağırlıkları, servis hızı, spike (smaç) hızı ve yüksekliği, en hızlı smaç, ralli süresi, savunma ve atak bölgeleri gibi maç için önemli belirteçler yer alıyor. Teknoloji, Görüntülü Değerlendirme Sistemi’ni sıfıra yakın gecikmeyle daha ileriye taşımayı ve çok kısa sürelerde hakem kararlarına yardımcı olmayı mümkün kılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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