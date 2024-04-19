Hızlı oyuncular için hızlı internet: TurkNet GigaFiber

- Yüksek hız, düşük ping
- Steam’e göre en hızlısı TurkNet
- Büyük oyunları kısa sürede indirin!
- 1.000 Mbps internet ile oyunlar ne kadar sürede iner?
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Yüksek hız, düşük ping
TurkNet Gigafiber internet 1.000 Mbps’ye kadar eşit indirme (download) ve yükleme (upload) hızları sunuyor. Özel CDN ve Peering anlaşmaları ile Steam gibi popüler platformlarda düşük ping (gecikme) değerleri sunuyor. Böylelikle yalnızca indirme hızıyla değil düşük ping değerleriyle de oyuncuların internet konusundaki tüm şüphelerini ortadan kaldırıyor.
Taahhütlü internet sunan operatörlerde 12 ay, 24 ay gibi uzun süreli kullanım sözü vermek gerekiyor. Herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmadığınız durumlarda aboneliğinizi iptal etmek istediğinizde yüksek cayma bedeli tutarlarıyla karşılaşabiliyor. TurkNet’te ise memnun kalmadığınız zaman aboneliğinizi anında iptal edebiliyor ve herhangi bir cayma bedeli ödemiyorsunuz.
Steam’e göre en hızlısı TurkNet
Steam, Türkiye’deki internet servis sağlayıcıların hızlarını haftalık olarak karşılaştırıyor. Steam verilerine göre TurkNet, 2021 Eylül ayından beri zirvede yer alıyor. Son yayımlanan raporda TurkNet kullanıcıları ortalama 65,7 Mbps indirme hızı elde ederken en yakın rakibi 39.5 Mbps indirme hızı sunabildi. Diğer rakiplerine ise iki kat fark attığını görüyoruz.
Steam'in Haftalık İSS Hız Raporu: https://store.steampowered.com/stats/content
Büyük oyunları kısa sürede indirin!
TurkNet GigaFiber’in 1.000 Mbps’ye varan hızı sayesinde büyük oyunları çok daha kısa sürede indirebilirsiniz. Örneğin 24 Mbps hızındaki internet ile yaklaşık 4 saatte inen bir 40 GB boyutundaki bir oyun, 1.000 Mbps internet ile yaklaşık 5 dakikada inecek. Teknoloji geliştikçe oyun boyutları da artıyor. TurkNet GigaFiber kullanıcıları için büyük boyutlu oyunlar herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Zira tam 250 GB boyutundaki bir oyunu sadece 35 dakikada indirebiliyorsunuz.
1.000 Mbps internet ile oyunlar ne kadar sürede iner?
- 50 GB: 6 dk 40 sn
- 75 GB: 10 dk
- 100 GB: 13 dk
- 120 GB: 16 dk
- 250 GB: 35 dk
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)