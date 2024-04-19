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    Hızlı oyuncular için hızlı internet: TurkNet GigaFiber

    Oyuncular için yüksek hızlı ve düşük pingli internet gerekiyor. TurkNet GigaFiber, uygun fiyata yüksek hız ve düşük ping sunuyor. Steam verilerine göre en hızlı operatör unvanını elinde bulunduruyor.
    Hızlı oyuncular için hızlı internet: TurkNet GigaFiber Tam Boyutta Gör
    Herkes için yüksek hızlı internet bir ihtiyaç ancak oyuncular için hızlı internet çok daha büyük önem taşıyor. Oyun indirmek, rekabetçi online oyunlar oynamak, ev halkı interneti kullanırken sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilmek için yüksek hızlı ve düşük pingli internet gerekiyor. TurkNet GigaFiber internet, oyuncuların hızlı internet ihtiyacını karşılayan özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Yüksek hız, düşük ping

    TurkNet Gigafiber internet 1.000 Mbps’ye kadar eşit indirme (download) ve yükleme (upload) hızları sunuyor. Özel CDN ve Peering anlaşmaları ile Steam gibi popüler platformlarda düşük ping (gecikme) değerleri sunuyor. Böylelikle yalnızca indirme hızıyla değil düşük ping değerleriyle de oyuncuların internet konusundaki tüm şüphelerini ortadan kaldırıyor.

    Hızlı oyuncular için hızlı internet: TurkNet GigaFiber Tam Boyutta Gör
    TurkNet GigaFiber internet ayda 399 TL’ye 1.000 Mbps’ye kadar indirme hızı sunuyor. Herhangi bir taahhüt vermeden ve limitlere takılmadan özgürce internet kullanmanızı sağlıyor.

    Taahhütlü internet sunan operatörlerde 12 ay, 24 ay gibi uzun süreli kullanım sözü vermek gerekiyor. Herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmadığınız durumlarda aboneliğinizi iptal etmek istediğinizde yüksek cayma bedeli tutarlarıyla karşılaşabiliyor. TurkNet’te ise memnun kalmadığınız zaman aboneliğinizi anında iptal edebiliyor ve herhangi bir cayma bedeli ödemiyorsunuz.

    Steam’e göre en hızlısı TurkNet

    Steam, Türkiye’deki internet servis sağlayıcıların hızlarını haftalık olarak karşılaştırıyor. Steam verilerine göre TurkNet, 2021 Eylül ayından beri zirvede yer alıyor. Son yayımlanan raporda TurkNet kullanıcıları ortalama 65,7 Mbps indirme hızı elde ederken en yakın rakibi 39.5 Mbps indirme hızı sunabildi. Diğer rakiplerine ise iki kat fark attığını görüyoruz.

    Steam'in Haftalık İSS Hız Raporu: https://store.steampowered.com/stats/content

    Hızlı oyuncular için hızlı internet: TurkNet GigaFiber Tam Boyutta Gör

    Büyük oyunları kısa sürede indirin!

    TurkNet GigaFiber’in 1.000 Mbps’ye varan hızı sayesinde büyük oyunları çok daha kısa sürede indirebilirsiniz. Örneğin 24 Mbps hızındaki internet ile yaklaşık 4 saatte inen bir 40 GB boyutundaki bir oyun, 1.000 Mbps internet ile yaklaşık 5 dakikada inecek. Teknoloji geliştikçe oyun boyutları da artıyor. TurkNet GigaFiber kullanıcıları için büyük boyutlu oyunlar herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Zira tam 250 GB boyutundaki bir oyunu sadece 35 dakikada indirebiliyorsunuz. 

    1.000 Mbps internet ile oyunlar ne kadar sürede iner?

    • 50 GB: 6 dk 40 sn
    • 75 GB: 10 dk
    • 100 GB: 13 dk
    • 120 GB: 16 dk
    • 250 GB: 35 dk
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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