Hızlı oyuncular için hızlı internet: TurkNet GigaFiber

Tam Boyutta Gör Herkes için yüksek hızlı internet bir ihtiyaç ancak oyuncular için hızlı internet çok daha büyük önem taşıyor. Oyun indirmek, rekabetçi online oyunlar oynamak, ev halkı interneti kullanırken sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilmek için yüksek hızlı ve düşük pingli internet gerekiyor. TurkNet GigaFiber internet, oyuncuların hızlı internet ihtiyacını karşılayan özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yüksek hız, düşük ping

TurkNet Gigafiber internet 1.000 Mbps’ye kadar eşit indirme (download) ve yükleme (upload) hızları sunuyor. Özel CDN ve Peering anlaşmaları ile Steam gibi popüler platformlarda düşük ping (gecikme) değerleri sunuyor. Böylelikle yalnızca indirme hızıyla değil düşük ping değerleriyle de oyuncuların internet konusundaki tüm şüphelerini ortadan kaldırıyor.

Tam Boyutta Gör TurkNet GigaFiber internet ayda 399 TL’ye 1.000 Mbps’ye kadar indirme hızı sunuyor. Herhangi bir taahhüt vermeden ve limitlere takılmadan özgürce internet kullanmanızı sağlıyor.

Taahhütlü internet sunan operatörlerde 12 ay, 24 ay gibi uzun süreli kullanım sözü vermek gerekiyor. Herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmadığınız durumlarda aboneliğinizi iptal etmek istediğinizde yüksek cayma bedeli tutarlarıyla karşılaşabiliyor. TurkNet’te ise memnun kalmadığınız zaman aboneliğinizi anında iptal edebiliyor ve herhangi bir cayma bedeli ödemiyorsunuz.

Gençlerin robotları yarışıyor - FRC 2024 nasıl geçti? 1 ay önce eklendi

Steam’e göre en hızlısı TurkNet

Steam, Türkiye’deki internet servis sağlayıcıların hızlarını haftalık olarak karşılaştırıyor. Steam verilerine göre TurkNet, 2021 Eylül ayından beri zirvede yer alıyor. Son yayımlanan raporda TurkNet kullanıcıları ortalama 65,7 Mbps indirme hızı elde ederken en yakın rakibi 39.5 Mbps indirme hızı sunabildi. Diğer rakiplerine ise iki kat fark attığını görüyoruz.

Steam'in Haftalık İSS Hız Raporu: https://store.steampowered.com/stats/content

Tam Boyutta Gör

Büyük oyunları kısa sürede indirin!

TurkNet GigaFiber’in 1.000 Mbps’ye varan hızı sayesinde büyük oyunları çok daha kısa sürede indirebilirsiniz. Örneğin 24 Mbps hızındaki internet ile yaklaşık 4 saatte inen bir 40 GB boyutundaki bir oyun, 1.000 Mbps internet ile yaklaşık 5 dakikada inecek. Teknoloji geliştikçe oyun boyutları da artıyor. TurkNet GigaFiber kullanıcıları için büyük boyutlu oyunlar herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Zira tam 250 GB boyutundaki bir oyunu sadece 35 dakikada indirebiliyorsunuz.

1.000 Mbps internet ile oyunlar ne kadar sürede iner?

50 GB: 6 dk 40 sn

75 GB: 10 dk

100 GB: 13 dk

120 GB: 16 dk

250 GB: 35 dk

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.