Vodafone, İstanbulkart ile ödeme sistemini başlattı

Tam Boyutta Gör Vodafone, İstanbulkart ile ilk harcama entegrasyonunu hayata geçirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone faturasız müşteriler, 'Vodafone Yanımda'dan yapacakları 'Kolay Paket' işlemlerinde ödeme seçeneği olarak İstanbulkart'ı kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak ürün hizmetlerini geliştirirken her zaman inovatif bakış açısıyla hareket ettiklerini belirterek, 'Telekomünikasyon ve fintek sektörlerinin güçlü yanlarını bir potada eriterek müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Yakında TL de yüklenebilecek

Vodafone'nu Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını ivmelendirdiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

'Bu çerçevede, sektörümüzde İstanbulkart ile ilk harcama entegrasyonunu hayata geçirdik. Faturasız müşterilerimiz 'Vodafone Yanımda'dan yapacakları 'Kolay Paket' işlemlerinde ödeme seçeneği olarak İstanbulkart'ı da kullanabilecek. Yakın zamanda İstanbulkart ile 'Kolay Paket' satın almanın yanı sıra faturasız hatlara lira yükleme de yapılabilecek. Vodafone olarak, mobil finansal hizmetler alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'

İstanbulkart ile 'Vodafone Kolay Paket' satın alabilmek için cihazların 'NFC' özelliğine sahip olması gerekiyor.

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