Vodafone Her Şey Yanımda'da fatura ile ödemeye yüzde 50 indirim!

Vodafone’un e-ticaret pazaryeri platformu Vodafone Her Şey Yanımda’da Ramazan ayında yapılacak alışverişlerde “Vodafone Faturana Yansıt” seçeneğini kullanan müşterilere %50 indirim uygulanacak. Kampanya 21 Mart’a kadar devam edecek. Kampanyadan Vodafone Pay Mobil Ödeme yöntemiyle ilk kez harcama yapacak müşteriler yararlanabiliyor.Maksimum indirim tutarı 100 TL olarak sınırlandırılmış. Kazanılan tutar aynı gün içerisinde müşterinin faturasına iade edilecek.
Vodafone Her Şey Yanımda’da 5 milyonun üzerinde ürün bulunuyor, binden fazla mağaza faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 milyon kez ziyaret edildi. Yaklaşık 2 milyon müşteriye ulaşan platformun tekil ziyaretçi sayısı ise 25 milyona ulaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.