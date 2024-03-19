Vodafone Her Şey Yanımda'da fatura ile ödemeye yüzde 50 indirim!

Tam Boyutta Gör Vodafone’un mobil ödeme platformu Vodafone Pay ve e-ticaret pazar yeri Her Şey Yanımda'da Ramazan ayına özel kampanya başladı. Müşteriler yüzde 50 indirim kazanma fırsatı elde ediyor.

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Vodafone’un e-ticaret pazaryeri platformu Vodafone Her Şey Yanımda’da Ramazan ayında yapılacak alışverişlerde “Vodafone Faturana Yansıt” seçeneğini kullanan müşterilere %50 indirim uygulanacak. Kampanya 21 Mart’a kadar devam edecek. Kampanyadan Vodafone Pay Mobil Ödeme yöntemiyle ilk kez harcama yapacak müşteriler yararlanabiliyor.Maksimum indirim tutarı 100 TL olarak sınırlandırılmış. Kazanılan tutar aynı gün içerisinde müşterinin faturasına iade edilecek.

Vodafone Her Şey Yanımda’da 5 milyonun üzerinde ürün bulunuyor, binden fazla mağaza faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 milyon kez ziyaret edildi. Yaklaşık 2 milyon müşteriye ulaşan platformun tekil ziyaretçi sayısı ise 25 milyona ulaştı.

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