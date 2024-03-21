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    Anlık Bildirim

    Samsung'dan e-atık toplama kampanyası

    Samsung yeni ürünü teslim alırken eski TV veya beyaz eşyasını geri dönüşüm amacıyla teslim eden müşterilere 3.000 TL'ye varan hediye çeki hediye ediyor.         
    Samsung'dan e-atık toplama kampanyası Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics Türkiye, elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik yeni kampanya başlattı. “E-Atık Toplama Kampanyası” ile müşterilere 3.000 TL’ye varan hediye çeki sunuluyor.

    Müşteriler yeni ürün satın aldığında evindeki kullanmadığı Samsung marka TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, çamaşır kurutma makinesi, ankastre ocak, fırın ve davlumbaz ürünlerini geri dönüşüm amacıyla Samsung’a teslim edebiliyor. Eski cihazını geri dönüşüme veren müşterilere ürünün değerine göre 2.000 TL, 2.500 TL veya 3.000 TL değerinde hediye çeki veriliyor.

    E-atık toplama kampanyasından şu an için sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’deki müşteriler faydalanıyor. Hediye çeki seçili Samsung bayilerinde, Samsung Online Mağaza’da ve Shop Mobil uygulamasında kullanılabilecek.

    Samsung Electronics Türkiye, bu kampanya ile e-atık geri dönüşümünü artırmayı ve ülkemizde sıfır atık vizyonuna önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor. Atıkların etkin bir şekilde toplanması ve işlenmesi hedefleniyor.

    Kampanyaya dahil olan ürünler ve hediye çeki miktarı hakkında detaylara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

    https://www.samsung.com/tr/e-atik-toplama-kampanyasi-2024/

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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