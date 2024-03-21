Samsung'dan e-atık toplama kampanyası

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics Türkiye, elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik yeni kampanya başlattı. “E-Atık Toplama Kampanyası” ile müşterilere 3.000 TL’ye varan hediye çeki sunuluyor.

Müşteriler yeni ürün satın aldığında evindeki kullanmadığı Samsung marka TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, çamaşır kurutma makinesi, ankastre ocak, fırın ve davlumbaz ürünlerini geri dönüşüm amacıyla Samsung’a teslim edebiliyor. Eski cihazını geri dönüşüme veren müşterilere ürünün değerine göre 2.000 TL, 2.500 TL veya 3.000 TL değerinde hediye çeki veriliyor.

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E-atık toplama kampanyasından şu an için sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’deki müşteriler faydalanıyor. Hediye çeki seçili Samsung bayilerinde, Samsung Online Mağaza’da ve Shop Mobil uygulamasında kullanılabilecek.

Samsung Electronics Türkiye, bu kampanya ile e-atık geri dönüşümünü artırmayı ve ülkemizde sıfır atık vizyonuna önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor. Atıkların etkin bir şekilde toplanması ve işlenmesi hedefleniyor.

Kampanyaya dahil olan ürünler ve hediye çeki miktarı hakkında detaylara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.samsung.com/tr/e-atik-toplama-kampanyasi-2024/

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