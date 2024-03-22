Turkcell, 2023 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı

Tam Boyutta Gör Turkcell Grubu’nun toplam gelirleri yıllık bazda %14,6 büyüyerek 107,1 milyar TL, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) %19,9 oranında artarak 43,9 milyar TL’ye ulaştı. Net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre %82,5 artışla 12,6 milyar TL olarak gerçekleşirken Turkcell’in toplam yatırım harcamalarının gelire oranı ise %21 oldu.

Turkcell 2023 yılında net 1,6 milyon faturalı abone kazandı. Abone başına geliri (ARPU), son çeyrekte %85 büyüdü. 2023 yılında toplam 386 bin haneye daha uçtan uca fiber internet hizmeti sunulurken toplam Turkcell Superonline abonesi 5,8 milyon aboneye, fiber abone sayısı ise 2,3 milyona ulaştı.

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Turkcell’in canlı TV platformu TV+’ın IPTV müşteri sayısı 1,4 milyona erişti. Turkcell Dijital İş Servisleri’nin gelirleri yıllık bazda %23 artarak 10 milyar TL’yi aştı.

Financell bugüne kadar 7 milyon tekil müşteriye ve 40 milyar TL kredi hacmine ulaştı. Financell’in kredi portföyü 6,2 milyar TL’ye yükselirken, yeni ürün, projeler ve faiz oranlarının artışı ile yıllık bazda gelirleri de %28 büyüyerek 2,4 milyar TL olarak kaydedildi. Paycell %29’luk bir artışla gelirlerini 2,2 milyar TL’ye taşıdı. Hızlı ve güvenli ödeme çözümleri sunan Paycell’in geniş ürün portföyüyle 2023 yıl sonunda kullanıcı sayısı 8 milyon oldu.

2024 yılı hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Bu yıl FAVÖK marjını %42 oranında hedefliyor; veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımları ile operasyonel yatırımların gelire oranını ise %23 olarak bekliyoruz. Enflasyon beklentilerimizi de dahil ettiğimiz planlara göre 2024’te yüksek tek haneli reel büyüme öngörüyoruz” dedi.

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