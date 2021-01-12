14 Ocak günü tanıtılacak amiral gemisini gördüm, ne beklemeliyiz?

Video Editörü
Bu videoda 14 Ocak günü tanıtılacak bir amiral gemisi telefon ailesini gördüm. 2021 yılında telefonlardan ne beklemeliyiz? Bunlardan bahsediyoruz.
Bu videoda 14 Ocak günü tanıtılacak bir amiral gemisi telefon ailesini gördüm. 2021 yılında telefonlardan ne beklemeliyiz? Bunlardan bahsediyoruz.
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Lanet Exynos ile geliyor .
Samsung ....
Exynos 2100 :(
108 megapixel
Ekran, 1600 NITS parlaklik ...
4G'nin dünyada Finlandiya'da 2009'da Türkiye'ye ise 2016'da geldiğini, 5G'nin Güney Kore'de 2019'da başladığını göz önünde bulunduralım.
Temiz bir 2 sene daha bekleriz. Fazlası olur eksiği olmaz gibi geliyor.
Hem mis gibi 2023'te 5G Türkiye'de diye güzel slogan olur.