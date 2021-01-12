14 Ocak günü tanıtılacak amiral gemisini gördüm, ne beklemeliyiz?

Bu videoda 14 Ocak günü tanıtılacak bir amiral gemisi telefon ailesini gördüm. 2021 yılında telefonlardan ne beklemeliyiz? Bunlardan bahsediyoruz.

Bu videoda 14 Ocak günü tanıtılacak bir amiral gemisi telefon ailesini gördüm. 2021 yılında telefonlardan ne beklemeliyiz? Bunlardan bahsediyoruz.