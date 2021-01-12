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    14 Ocak günü tanıtılacak amiral gemisini gördüm, ne beklemeliyiz?

    2 sa.
    2,2b
    34
    android
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Burak Şolt
    Video Editörü
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    Bu videoda 14 Ocak günü tanıtılacak bir amiral gemisi telefon ailesini gördüm. 2021 yılında telefonlardan ne beklemeliyiz? Bunlardan bahsediyoruz.

    Bu videoda 14 Ocak günü tanıtılacak bir amiral gemisi telefon ailesini gördüm. 2021 yılında telefonlardan ne beklemeliyiz? Bunlardan bahsediyoruz.                



    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    kesbi 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kimse 5G filan beklemiyor. Kimse yemez bunları. Sınırsız kota olsun 3G olsun yeter. Kota yok kota. Birkaç dakika yerine birkaç saniyede bitecek kotalar. Yalan dolan.
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    muratozgulz (Murat Özgül) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Düz S21 modeli hediyeleriyle birlikte 8 bin lira gibi bir fiyattan gelirse sağlanan geliştirmelerle birlikte piyasayı sallayacak gibi gözüküyor.
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    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    S-Pen li modeli ultraya geliyor ama harici kalem ve bu kalem icin ozel bir kilif var.

    Lanet Exynos ile geliyor .

    Samsung ....

    Exynos 2100 :(

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    108 megapixel



    Ekran, 1600 NITS parlaklik ...
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    Guaire (Tayfun ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    5G Türkiye'ye geç gelecek. GSM operatörleri 4G için daha yeni diyebileceğimiz bir süre önce yatırım yaptı. Dünyada bu yatırımı yapan en son ülkelerden biriydik. Daha 4G altyapılarını yeni kurmuşken onun meyvesini doğru dürüst yiyemeden 5G için tekrardan büyük yatırımla yepyeni bir altyapı kurmak için servet harcamak işlerine gelmeyecektir.

    4G'nin dünyada Finlandiya'da 2009'da Türkiye'ye ise 2016'da geldiğini, 5G'nin Güney Kore'de 2019'da başladığını göz önünde bulunduralım.

    Temiz bir 2 sene daha bekleriz. Fazlası olur eksiği olmaz gibi geliyor.

    Hem mis gibi 2023'te 5G Türkiye'de diye güzel slogan olur.
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