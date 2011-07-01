16 GB kapasiteli ve Nvidia Tegra 2'li Acer Iconia Tab A500 İngiltere'de satışa sunuldu

Küresel pazardaki sayılı tablet üreticilerinden Acer, Iconia Tab A500'ün 16 GB'lık versiyonunu İngiltere'de satışa sundu. 16 GB'lık Iconia Tab, 32 GB'lık versiyondan yaklaşık 160$ daha ucuz fiyatlandırılandırılmış (~560$) durumda.

Acer Iconia Tab A500'ün teknik detaylarını kısaca özetlersek Android 3.0 işletim sistemli tablete (Android 3.1 güncellemesi yayınlanmakta) 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu ve 1 GB DDR2 RAM güç veriyor.

10.1-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip tabletin kapasitesi microSD kartlarla 48 GB'a kadar yükseltilebilmekte. Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth 2.1 üçlüsüyle donatılan tablette biri görüntülü konuşma için olmak üzere iki tane kamera bulunuyor. Öndeki tarafta konumlandırılan kamera 2 megapiksel, arkadaki kamera ise 5 megapiksel çözünürlük sunuyor. 5 megapiksellik kameraya otomatik odaklama ve led flaş özellikleri eşlik etmekte. Son olarak 3260 mAh bataryaya sahip tablette HDMI portu mevcut.

