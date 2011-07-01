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16 GB kapasiteli ve Nvidia Tegra 2'li Acer Iconia Tab A500 İngiltere'de satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Küresel pazardaki sayılı tablet üreticilerinden Acer, Iconia Tab A500'ün 16 GB'lık versiyonunu İngiltere'de satışa sundu. 16 GB'lık Iconia Tab, 32 GB'lık versiyondan yaklaşık 160$ daha ucuz fiyatlandırılandırılmış (~560$) durumda.
Acer Iconia Tab A500'ün teknik detaylarını kısaca özetlersek Android 3.0 işletim sistemli tablete (Android 3.1 güncellemesi yayınlanmakta) 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu ve 1 GB DDR2 RAM güç veriyor. 
10.1-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip tabletin kapasitesi microSD kartlarla 48 GB'a kadar yükseltilebilmekte. Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth 2.1 üçlüsüyle donatılan tablette biri görüntülü konuşma için olmak üzere iki tane kamera bulunuyor. Öndeki tarafta konumlandırılan kamera 2 megapiksel, arkadaki kamera ise 5 megapiksel çözünürlük sunuyor. 5 megapiksellik kameraya otomatik odaklama ve led flaş özellikleri eşlik etmekte. Son olarak 3260 mAh bataryaya sahip tablette HDMI portu mevcut.

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DH Misafiri 8 yıl
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