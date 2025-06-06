İngiltere’nin en büyük elektrikli araç şarj istasyonu açıldı: Güneşten elektrik üretiyor!
İstanbul'un Winchester kentinde 160 kW hız sunan 44 adet şarj soketli istasyonu açıldı. Tesis güneşten kendi elektriğini üretiyor ve bataryalarda depoluyor.
Elektrikli araçların sayısı hızla artarken, geleneksel benzin istasyonlarının yerini alacak yeni nesil şarj merkezlerine ihtiyaç duyuluyor. İngiltere’de yollardaki elektrikli araç sayısı 1,1 milyonu aşarken, bu dönüşüm enerji ve ulaşım alanındaki şirketleri daha yenilikçi adımlar atmaya zorluyor.
Instavolt firması, İngiltere’de iki otoyolun kesişim noktasında geleceğin şarj istasyonlarına örnek teşkil edecek büyük bir şarj merkezi kurdu. Toplam 44 adet 160 kW hızlı şarj ünitesine sahip bu istasyonda, 4 MWh kapasiteli bir batarya sistemi ve 870 panelden oluşan bir güneş enerji santrali yer alıyor. Tesisin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise güneş enerjisi, elektrik şebekesi ve batarya sistemini entegre bir şekilde yönetebilmesi.
Merak edenler için Türkiye’nin en büyük şarj merkezi, İstanbul–Ankara otoyolu üzerindeki Bolu Highway Outlet AVM’de yer alıyor. Bu merkezde 23 farklı markaya ait toplam 113 hızlı şarj soketi bulunuyor.
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.