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    İngiltere’nin en büyük elektrikli araç şarj istasyonu açıldı: Güneşten elektrik üretiyor!

    İstanbul'un Winchester kentinde 160 kW hız sunan 44 adet şarj soketli istasyonu açıldı. Tesis güneşten kendi elektriğini üretiyor ve bataryalarda depoluyor.         

    İngiltere’nin en büyük elektrikli araç şarj istasyonu açıldı Tam Boyutta Gör
    İngiltere'nin en büyük elektrikli araç şarj merkezi, Winchester’da hizmete girdi. Tesis, 44 adet 160 kW hızında şarj soketinin yanı sıra geniş kapasiteli bir batarya sistemine ve bir güneş enerjisi tarlasına sahip.

    Elektrikli araçların sayısı hızla artarken, geleneksel benzin istasyonlarının yerini alacak yeni nesil şarj merkezlerine ihtiyaç duyuluyor. İngiltere’de yollardaki elektrikli araç sayısı 1,1 milyonu aşarken, bu dönüşüm enerji ve ulaşım alanındaki şirketleri daha yenilikçi adımlar atmaya zorluyor.

    Instavolt firması, İngiltere’de iki otoyolun kesişim noktasında geleceğin şarj istasyonlarına örnek teşkil edecek büyük bir şarj merkezi kurdu. Toplam 44 adet 160 kW hızlı şarj ünitesine sahip bu istasyonda, 4 MWh kapasiteli bir batarya sistemi ve 870 panelden oluşan bir güneş enerji santrali yer alıyor. Tesisin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise güneş enerjisi, elektrik şebekesi ve batarya sistemini entegre bir şekilde yönetebilmesi.

    İngiltere’nin en büyük elektrikli araç şarj istasyonu açıldı Tam Boyutta Gör
    Gündüz saatlerinde güneşten üretilen elektrik, bataryalarda depolanıyor ve dışarıya satılmadan sistemin ihtiyacı için saklanıyor. Talebin aniden arttığı durumlarda, şebekeden gelen enerji yeterli olmazsa devreye batarya giriyor. Akşam saatlerinde ise güneşten gelen enerjiyle araçlar şarj edilirken, ilerleyen saatlerde şebeke fiyatları düşünce batarya kendini yeniden şarj ediyor. Batarya sistemi 960 kW şarj ve deşarj kapasitesine sahip. 4 MWh kapasitesi sayesinde, bir elektrik kesintisi durumunda yaklaşık 4 saat boyunca 6 istasyona tam güçte ya da 44 istasyona 20 kW seviyesinde enerji sağlayabiliyor. Bu düşük miktar bile, sürücülerin en yakın istasyona ulaşmaları için yeterli oluyor.
    İngiltere’nin en büyük elektrikli araç şarj istasyonu açıldı Tam Boyutta Gör
    Tesis sadece enerji altyapısıyla değil, sunduğu hizmetlerle de dikkat çekiyor. Şarj merkezinde bir adet Starbucks, çocuk oyun alanı, köpek gezdirme parkuru ve 7/24 açık tuvaletler bulunuyor. Geniş bir alana yayılan tesis, güvenlik kameralarıyla izleniyor ve düşük enerji tüketimli LED aydınlatmalarla donatılmış. Ayrıca karavanlar ve uzun araçlar için özel olarak ayrılmış şarj noktaları da mevcut.

    Merak edenler için Türkiye’nin en büyük şarj merkezi, İstanbul–Ankara otoyolu üzerindeki Bolu Highway Outlet AVM’de yer alıyor. Bu merkezde 23 farklı markaya ait toplam 113 hızlı şarj soketi bulunuyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 4 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 7 saat önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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