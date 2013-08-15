17 yaşındaki lise öğrencisi, 3D yazıcı kullanarak beyin dalgaları ile kontrol edilebilen protez kol geliştirdi

Haber Editörü
Herhangi neden dolayısıyla kolunu kaybetmiş kişiler için farklı protez modelleri büyük firmalar tarafından geliştiriliyor ancak bu protezler genellikle gelişmiş yapıları nedeniyle yüksek fiyat etiketlerine sahip oluyorlar. Bu açıdan yola çıkan 17 yaşındaki lise öğrenicisi Easton LaChappelle, erişim imkanı bulduğu bir üç boyutlu yazıcı sayesinde 250$'a mal edilebilen bir protez kol geliştirmeyi başarmış durumda.
Bu başarısı ile Beyaz Saray'a davet edilen ve şimdilerde NASA bünyesinde bazı çalışmalarda bulunan LaChappelle, 14 yaşında Lego kullanarak geliştirdiği ilk protez ürününü öğrendiği farklı motor bilgileri ve üç boyutlu yazıcıların kullanım kolaylıkları doğrultusunda ciddi oranda geliştirmiş. Diğer birçok protez modelinden beyin dalgalarını algılayabilen bir cihaz ile kontrol edilebiliyor olmasıyla ayrılan LaChappelle'in robot protezi, son haline üç farklı versiyon sonucunda ulaşmış.
Hazırladığı model için farklı üretim teklifleri de aldığı belirtilen Easton LaChappelle'in konu hakkında yaptığı tanıtım konuşmasını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.3ders.org/articles/20130716-easton-lachappelle-ted-talk-3d-printed-brain-powered-robo-arm.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1)Bu genç adamın dili Ingilizce bu sayede video'da bahsettiği gibi birçok internet sitesinden bilgi almış.
2)Diğer arkadaşların bahsettiği gibi sınav hazırlık için zaman harcamıyor.
3)Amerika'da filmlerde görmüşsünüzdür çoğu evin garajı var bu tür hobiler için. Burada apartmanda kendi odası bile yok olsa bile bu tür şeyler için garaj benzeri dökecek kıracak kirletecek yer lazım.
4)Video'da belirttiği gibi sarf malzemelerine ulaşım pahalı Türkiye için 5 kat daha zordur çünkü hem gelir seviyesi düşük hemde parçalar pahalı. İstediği parçayı bulamayabilir bile
5)Bizde devlet büyükleri sadece sporcuları tebrik edip görüşüyor sanırım yukarıdaki resime bakarsanız.
6)Video'da küçük bir yerde yaşıyorum gidip üniversite'de soracak hoca yoktu diyor, Burda üniversiteye yakın bile olsan gidip sorabilir misin?
7)17 yaşında ama Nasa'da bir projede çalışmaya başlamış, Türkiyede hem yaşı dolayısı ile hemde üniversite bitirmediğinden dolayı Tubitak'ta çalışabilir mi?
Ki zaten bu tür bir esneklik sağlansa herkes ilkokul mezunu akrabasını dahi diye torpille belki işe alır :)
Benim hemen aklıma bu maddeler geldi daha çoğaltılabilir sanırım.
*Daha zevkli, daha zevkli..*