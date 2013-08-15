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17 yaşındaki lise öğrencisi, 3D yazıcı kullanarak beyin dalgaları ile kontrol edilebilen protez kol geliştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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17 yaşındaki lise öğrencisi, 3D yazıcı kullanarak beyin dalgaları ile kontrol edilebilen protez kol geliştirdi

Herhangi neden dolayısıyla kolunu kaybetmiş kişiler için farklı protez modelleri büyük firmalar tarafından geliştiriliyor ancak bu protezler genellikle gelişmiş yapıları nedeniyle yüksek fiyat etiketlerine sahip oluyorlar. Bu açıdan yola çıkan 17 yaşındaki lise öğrenicisi Easton LaChappelle, erişim imkanı bulduğu bir üç boyutlu yazıcı sayesinde 250$'a mal edilebilen bir protez kol geliştirmeyi başarmış durumda.
Bu başarısı ile Beyaz Saray'a davet edilen ve şimdilerde NASA bünyesinde bazı çalışmalarda bulunan LaChappelle, 14 yaşında Lego kullanarak geliştirdiği ilk protez ürününü öğrendiği farklı motor bilgileri ve üç boyutlu yazıcıların kullanım kolaylıkları doğrultusunda ciddi oranda geliştirmiş. Diğer birçok protez modelinden beyin dalgalarını algılayabilen bir cihaz ile kontrol edilebiliyor olmasıyla ayrılan LaChappelle'in robot protezi, son haline üç farklı versiyon sonucunda ulaşmış.
Hazırladığı model için farklı üretim teklifleri de aldığı belirtilen Easton LaChappelle'in konu hakkında yaptığı tanıtım konuşmasını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
17 yaşındaki lise öğrencisi, 3D yazıcı kullanarak beyin dalgaları ile kontrol edilebilen protez kol geliştirdi

http://www.3ders.org/articles/20130716-easton-lachappelle-ted-talk-3d-printed-brain-powered-robo-arm.html Yorum Yaz
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sinoka 6 yıl en beğenilen
Türkiye de olmayanlar;
1)Bu genç adamın dili Ingilizce bu sayede video'da bahsettiği gibi birçok internet sitesinden bilgi almış.
2)Diğer arkadaşların bahsettiği gibi sınav hazırlık için zaman harcamıyor.
3)Amerika'da filmlerde görmüşsünüzdür çoğu evin garajı var bu tür hobiler için. Burada apartmanda kendi odası bile yok olsa bile bu tür şeyler için garaj benzeri dökecek kıracak kirletecek yer lazım.
4)Video'da belirttiği gibi sarf malzemelerine ulaşım pahalı Türkiye için 5 kat daha zordur çünkü hem gelir seviyesi düşük hemde parçalar pahalı. İstediği parçayı bulamayabilir bile
5)Bizde devlet büyükleri sadece sporcuları tebrik edip görüşüyor sanırım yukarıdaki resime bakarsanız.
6)Video'da küçük bir yerde yaşıyorum gidip üniversite'de soracak hoca yoktu diyor, Burda üniversiteye yakın bile olsan gidip sorabilir misin?
7)17 yaşında ama Nasa'da bir projede çalışmaya başlamış, Türkiyede hem yaşı dolayısı ile hemde üniversite bitirmediğinden dolayı Tubitak'ta çalışabilir mi?
Ki zaten bu tür bir esneklik sağlansa herkes ilkokul mezunu akrabasını dahi diye torpille belki işe alır :)
Benim hemen aklıma bu maddeler geldi daha çoğaltılabilir sanırım.
Türkiye de olmayanlar;1)Bu genç adamın dili Ingilizce bu sayede video'da bahsettiği gibi birçok internet sitesinden bilgi almış.2)Diğer arkadaşların ba...
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3 Yanıt Yanıtla +128
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PwaGG 6 yıl
Türkiye'de 17 yaşında sınav yüzünden kitaptan başka bir şey açmıyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +59
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Ciginix 6 yıl
Türk'ün birine verseler mastürbasyon aleti olarak kullanır.
*Daha zevkli, daha zevkli..*
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DH Misafiri 5 yıl
Türkleri küçünsüyorsunuz ama bir gün ben de çıkıp bırakın robot kolu kontrol etmek kopan kolun yerine başka bir koltakmak hadi bakalım şimdi siz buna gülersiniz sizin işiniz gülmek ve eleştirmek... teknoloji ile kulllanılan vucut hiçbir zaman huzur vermez insana ne yaparsanız yapın bu icat şimdilik işe yarar fakat ilerde çöpe atılır gereksiz icat...size göre büyük bir icat
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aycibin 6 yıl
Konuyu hortlatmak neden?
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nefermu 6 yıl
robot kol yapmak kolay değil ancak 3d yazıcılar ile ilgili ülkemizde gelişmeler oluyor. Türkiye 3D Printer topluluğu var.
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Th3Joker 6 yıl
Helal olsun kendi imkanlariyla birsey yapmis
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nefermu 6 yıl
Bizde de 16 yaşıdan muz kabığından bioplastik üreten bir kızımız var durum o kadar vahim değil. Internet sayesinde bu tarz şeyler dünyanın her yerinden çıkabilir.
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Guest-9D2914531 6 yıl
Beyin dalgasiyla çalıştığı için Turkiyede bu ürün tutmaz
1 Yanıt Yanıtla +3
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RegExp 6 yıl Guest-9D2914531
srknpower

Beyin dalgasiyla çalıştığı için Turkiyede bu ürün tutmaz

güldürdün ama çok ayıp
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pleksiglass 6 yıl
Yandaş medyayı takip eden güller çiçekler ve darbe yapmayan darbecileri görür.

Objektif medyayı takip eden gerçekleri görür.
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aycibin 6 yıl pleksiglass
Oyle bisey yok nerden cikardin.yani objektif medya diye bisey yok.sadece satin alinamamis yabanci basin,faaliyeti sonlandirilan yerli basin ve satilmis yandas basin var.objektif de ne oluyormus.
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aycibin 6 yıl
ne zamandır aklımdaydı.bu haberi de alıntılamadan duramayacağım.bizde bilim yok mu diye soranlara gelsin :)))))))
haber7.com/...
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.:asci:. 6 yıl
sinoka
Türkiye de olmayanlar;1)Bu genç adamın dili Ingilizce bu sayede videoda bahsettiği gibi birçok internet sitesinden bilgi almış.2)Diğer arkadaşların bahsettiği gibi sınav hazırlık için zaman harcamıyor.3)Amerikada filmlerde görmüşsünüzdür çoğu evin garajı var bu tür hobiler için. Burada apartmanda kendi odası bile yok olsa bile bu tür şeyler için garaj benzeri dökecek kıracak kirletecek yer lazım.4)Videoda belirttiği gibi sarf malzemelerine ulaşım pahalı Türkiye için 5 kat daha zordur çünkü hem gelir seviyesi düşük hemde parçalar pahalı. İstediği parçayı bulamayabilir bile5)Bizde devlet büyükleri sadece sporcuları tebrik edip görüşüyor sanırım yukarıdaki resime bakarsanız.6)Videoda küçük bir yerde yaşıyorum gidip üniversitede soracak hoca yoktu diyor, Burda üniversiteye yakın bile olsan gidip sorabilir misin?7)17 yaşında ama Nasada bir projede çalışmaya başlamış, Türkiyede hem yaşı dolayısı ile hemde üniversite bitirmediğinden dolayı Tubitakta çalışabilir mi?Ki zaten bu tür bir esneklik sağlansa herkes ilkokul mezunu akrabasını dahi diye torpille belki işe alır :)Benim hemen aklıma bu maddeler geldi daha çoğaltılabilir sanırım.

helal olsun valla tercüman oldun
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Mr.Yengeç 6 yıl
Helal.
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