17 yaşındaki lise öğrencisi, 3D yazıcı kullanarak beyin dalgaları ile kontrol edilebilen protez kol geliştirdi





Herhangi neden dolayısıyla kolunu kaybetmiş kişiler için farklı protez modelleri büyük firmalar tarafından geliştiriliyor ancak bu protezler genellikle gelişmiş yapıları nedeniyle yüksek fiyat etiketlerine sahip oluyorlar. Bu açıdan yola çıkan 17 yaşındaki lise öğrenicisi Easton LaChappelle, erişim imkanı bulduğu bir üç boyutlu yazıcı sayesinde 250$'a mal edilebilen bir protez kol geliştirmeyi başarmış durumda.

Bu başarısı ile Beyaz Saray'a davet edilen ve şimdilerde NASA bünyesinde bazı çalışmalarda bulunan LaChappelle, 14 yaşında Lego kullanarak geliştirdiği ilk protez ürününü öğrendiği farklı motor bilgileri ve üç boyutlu yazıcıların kullanım kolaylıkları doğrultusunda ciddi oranda geliştirmiş. Diğer birçok protez modelinden beyin dalgalarını algılayabilen bir cihaz ile kontrol edilebiliyor olmasıyla ayrılan LaChappelle'in robot protezi, son haline üç farklı versiyon sonucunda ulaşmış.

Hazırladığı model için farklı üretim teklifleri de aldığı belirtilen Easton LaChappelle'in konu hakkında yaptığı tanıtım konuşmasını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.3ders.org/articles/20130716-easton-lachappelle-ted-talk-3d-printed-brain-powered-robo-arm.html