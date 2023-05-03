175W RTX 4080'li ASUS ROG Strix Scar 16 G634 incelemesi!

Gücünü ıntel i9-13980HX işlemcisinden alan bu bilgisayar, RTX 4080 ekran kartına sahip. Mobil tarafta yüksek performans arayanlara hitap eden bu ürün hakkında sizler neler düşünüyorsunuz?

Bu videoda performansıyla göz dolduran ASUS ROG Strix Scar 16 G634 modeline yakından bakıyoruz. Dünyanın en güçlü mobil işlemcisi olarak bilinen 13. Nesil Intel® Core™ i9-13980HX CPU'ya sahip olan bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz?

00:00 Giriş

00:20 Tasarım Detayları

04:48 Kamera ve Klavye Ses Testi

05:18 Portlar

06:05 Ekran Özellikleri

08:15 İşlemci Özellikleri ve Testler

10:53 Ekran Kartı Özellikleri

12:36 Ram Özellikleri

13:01 SSD Özellikleri ve Test

13:21 Oyun Testleri Öncesi Bilgilendirme

13:45 Sons of the Forest

14:21 Red Dead Redemption 2

15:01 Cyberpunk 2077

15:41 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

16:12 Call of Duty: Warzone 2.0

16:47 Forza Horizon 5

17:31 Ready or Not

18:01 PUBG

18:28 Fan Testleri

19:22 Oyun Testi Sonrası Yorumlar

19:32 Hoparlör Özellikleri ve Test

20:27 Yazılım

21:07 Batarya Özellikleri ve Kapanış

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