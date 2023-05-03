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    175W RTX 4080'li ASUS ROG Strix Scar 16 G634 incelemesi!

    Gücünü ıntel i9-13980HX işlemcisinden alan bu bilgisayar, RTX 4080 ekran kartına sahip. Mobil tarafta yüksek performans arayanlara hitap eden bu ürün hakkında sizler neler düşünüyorsunuz?

    Bu videoda performansıyla göz dolduran ASUS ROG Strix Scar 16 G634 modeline yakından bakıyoruz. Dünyanın en güçlü mobil işlemcisi olarak bilinen 13. Nesil Intel® Core™ i9-13980HX CPU'ya sahip olan bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz?

    Ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz!

    • 00:00 Giriş
    • 00:20 Tasarım Detayları
    • 04:48 Kamera ve Klavye Ses Testi
    • 05:18 Portlar
    • 06:05 Ekran Özellikleri
    • 08:15 İşlemci Özellikleri ve Testler
    • 10:53 Ekran Kartı Özellikleri
    • 12:36 Ram Özellikleri
    • 13:01 SSD Özellikleri ve Test
    • 13:21 Oyun Testleri Öncesi Bilgilendirme
    • 13:45 Sons of the Forest
    • 14:21 Red Dead Redemption 2
    • 15:01 Cyberpunk 2077
    • 15:41 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
    • 16:12 Call of Duty: Warzone 2.0
    • 16:47 Forza Horizon 5
    • 17:31 Ready or Not
    • 18:01 PUBG
    • 18:28 Fan Testleri
    • 19:22 Oyun Testi Sonrası Yorumlar
    • 19:32 Hoparlör Özellikleri ve Test
    • 20:27 Yazılım
    • 21:07 Batarya Özellikleri ve Kapanış
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