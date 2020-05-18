18 Mayıs koronavirüs tablosu: İyileşme sürüyor

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Koronavirüs salgınıyla top yekün mücadele eden ülkemizde vaka sayıları da günden güne iyileşmeye devam ediyor. Birkaç günlük yükselişin ardından yeni vaka sayıları yine en düşük seviyelere geldi.

18 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre son 24 saatte yapılan koronavirüs test sayısı 25 141 olarak gerçekleşirken yeni pozitif vaka sayısı da 1158 oldu. Toplam test sayısı 1 milyon 650 bine, toplam vaka sayısı da 150 593’e yükseldi.

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Vakalar arasında vefat sayısı 31 ile en düşük seviyeye geriledi. Toplam vefat sayısı 4171 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 903, entube hasta sayısı da 463 ile en düşük seviyeleri yakaladı.

İyileşen sayısı vaka sayısına oranla azalmaya başladı ve 1615 oldu. Toplam iyileşen sayısı 111500 olarak gerçekleşti ve aktif vaka sayısı da 35 bin civarına indi.

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