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    18 Mayıs koronavirüs tablosu: İyileşme sürüyor

    18 Mayıs itibariyle ülkemizde 25 141 koronavirüs testi yapıldı ve 1158 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 31 olurken yoğun bakım sayısı 903, entube sayısı da 463 oldu.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    18 Mayıs koronavirüs tablosu: İyileşme sürüyor
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    Koronavirüs salgınıyla top yekün mücadele eden ülkemizde vaka sayıları da günden güne iyileşmeye devam ediyor. Birkaç günlük yükselişin ardından yeni vaka sayıları yine en düşük seviyelere geldi.

    18 Mayıs koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre son 24 saatte yapılan koronavirüs test sayısı 25 141 olarak gerçekleşirken yeni pozitif vaka sayısı da 1158 oldu. Toplam test sayısı 1 milyon 650 bine, toplam vaka sayısı da 150 593’e yükseldi.

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    Vakalar arasında vefat sayısı 31 ile en düşük seviyeye geriledi. Toplam vefat sayısı 4171 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 903, entube hasta sayısı da 463 ile en düşük seviyeleri yakaladı.

    İyileşen sayısı vaka sayısına oranla azalmaya başladı ve 1615 oldu. Toplam iyileşen sayısı 111500 olarak gerçekleşti ve aktif vaka sayısı da 35 bin civarına indi.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 4 sa.
    Aralıktan itibaren ölenlerin incelenmesi gerek bence. Covidden ölüpte sebebini bilmedikleri için başka hastalıktan öldüğü kaydedilen kişilerde şüpheler var. Fransa da filan bu durumlar ortaya çıkmış bizde de vardır kesin.
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    mokoko_TR 2 sa. yeni yorumcu dr20mouse
    fransa gibi bakım evlerinde yaşlılarımızı ölüme terk etmedik ki bizde süpheli ölümler olsun
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    monacomen 4 sa.
    31 Vefat, ölenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. 82 Milyonda 31 vefat, gerçekten gittikçe düşen iyi bir rakam. Umuyorum ki ülke olarak bizler bunu başaracağız. En azından aşı ve tedavi bulunana kadar bu fedakarca çabamız sonuç verir umuyorum. Ayrıca olumlu ve umut verici bir başlık açtığı için DH'ye teşekkür ediyorum. Evde zaten sıkışmış ve mutsuz insanlar olarak biraz olsun umut verici bu kelimelere çok ihtiyacımız var.
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