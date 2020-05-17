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    Etkileyici grafikleriyle KartRider Rush+ indirmeye sunuldu

    Orijinal versiyonu büyük ilgi gören KartRider Rush+oyunu daha fazla pist, daha eğlenceli animasyonlar ve daha fazla mod ile türün meraklılarını ekrana bağlayacak.
    4 sa.
    693
    10
    5
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Etkileyici grafikleriyle KartRider Rush+ indirmeye sunuldu

    Nexon ekibinin dünya çapında 300 milyon kullanıcıya ulaşan kart yarışı oyunu KartRider Rush daha gelişmiş özellikleriyle yeniden karşımızda. KartRider Rush+ mobil platformlar için indirmeye sunuldu.

    KartRider Rush+ neler sunuyor?

    KartRider Rush+ her şeyden önce etkileyici grafikleri ve animasyonlarıyla göz dolduran bir oyun. Canlı grafiklere karşın düşük donanımı olan telefonlarda da tatmin edici bir grafik deneyimi sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "SüngerBob Kare Pantolon ile lokantaların efendisi olun"

    İlginizi Çekebilir Avatar SüngerBob Kare Pantolon ile lokantaların efendisi olun

    45’den fazla pistin olduğu oyunda farklı oyun modlarıyla dilerseniz gerçek oyunculara karşı dilerseniz de hikaye üzerinden yarış yapabiliyorsunuz. Ekran üzeri tuşlarla kontrol ettiğiniz aracınızın pistte yaptığı çeşitli drag ve drift hareketleri size puan kazandırıyor.

    Yarışlar kazanarak kendinizi geliştiriyorsunuz ve paralarla da çeşitli güçlendirmeler alıyorsunuz. Araçlarınızı yükseltme yaparak daha hızlı hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca farklı yetenekleri olan evcil hayvanlar da kullanılabiliyor.

    Sürekli ilerleme barındıran oyunda zaman karşı yarış, eşya toplama yarışı, şampiyona gibi farklı türler mevcut. Ayrıca klüplere üye olarak hep birlikte görevler yapıyor ve hediyeler kazanıyorsunuz.

    KartRider Rush+ KartRider Rush+ KartRider Rush+ KartRider Rush+ NEXON Company Yarış Ücretsiz Cihaza göre değişir

    KartRider Rush+ KartRider Rush+ KartRider Rush+ KartRider Rush+ NEXON Korea Corporation Oyunlar Ücretsiz 2 GB



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 sa.
    Bence pek de etkileyici grafikleri yok. Habere yorum katmamak daha iyi olur.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    F1 race stars oyunu buna 10 basar.
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    chamicals2 (İbn-i Sina ) 2 sa.
    İos’da indirdikten sonra oyun açılmıyor bilginize
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    dere.beyi (sert dert) 1 sa. chamicals2
    aynen o giriş videosunda loop'a giriyo açılmıyor bende sildim valla
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    SEİCO (seico seico) 1 sa. chamicals2
    Telefonunuzun dilini İngilizce olarak değiştirin, öğreticiyi tamamlayın, ardından orijinal dile geri dönün o zaman düzeliyor
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