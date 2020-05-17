Etkileyici grafikleriyle KartRider Rush+ indirmeye sunuldu

Nexon ekibinin dünya çapında 300 milyon kullanıcıya ulaşan kart yarışı oyunu KartRider Rush daha gelişmiş özellikleriyle yeniden karşımızda. KartRider Rush+ mobil platformlar için indirmeye sunuldu.

KartRider Rush+ neler sunuyor?

KartRider Rush+ her şeyden önce etkileyici grafikleri ve animasyonlarıyla göz dolduran bir oyun. Canlı grafiklere karşın düşük donanımı olan telefonlarda da tatmin edici bir grafik deneyimi sunuyor.

Ayrıca Bkz. "SüngerBob Kare Pantolon ile lokantaların efendisi olun"

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45’den fazla pistin olduğu oyunda farklı oyun modlarıyla dilerseniz gerçek oyunculara karşı dilerseniz de hikaye üzerinden yarış yapabiliyorsunuz. Ekran üzeri tuşlarla kontrol ettiğiniz aracınızın pistte yaptığı çeşitli drag ve drift hareketleri size puan kazandırıyor.

Yarışlar kazanarak kendinizi geliştiriyorsunuz ve paralarla da çeşitli güçlendirmeler alıyorsunuz. Araçlarınızı yükseltme yaparak daha hızlı hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca farklı yetenekleri olan evcil hayvanlar da kullanılabiliyor.

Sürekli ilerleme barındıran oyunda zaman karşı yarış, eşya toplama yarışı, şampiyona gibi farklı türler mevcut. Ayrıca klüplere üye olarak hep birlikte görevler yapıyor ve hediyeler kazanıyorsunuz.

KartRider Rush+ NEXON Company Yarış Ücretsiz Cihaza göre değişir

KartRider Rush+ NEXON Korea Corporation Oyunlar Ücretsiz 2 GB

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