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1e1: Creative Oyuncu Aksesuarlarını İnceledik

6 yıl
71,7b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Creative'in oyuncular için geliştirdiği Fatal1ty ve Tactic serisi kulaklıkla ile dört çekirdekli ses işlemcisine sahip, harici giriş çıkış panelli Recon3D ses kartını inceledik.

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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Üşüyoruz Erdinç Reyiz...
1 Yanıt Yanıtla +40
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enzo10 6 yıl
küçükken bitmesini istemediğim ve yavaş yavaş yediğim çikolatam gibi yapıp
parça parça mı izlesem
yoksan altın vuruş mu yapsam:(
tek solukta izleyip derin bir sessizliğe mi bürünsem
bağımlılık bu olsa gerek...
bağımlı yaptın beni 1 e 1 ...
küçükken bitmesini istemediğim ve yavaş yavaş yediğim çikolatam gibi yapıpparça parça mı izlesemyoksan altın vuruş mu yapsam:(tek solukta izleyi...
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ürüng ayıg toyon 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Alpha'nın son hali,dandik 20liralık kulaklıkların bile malzemesi bundan iyidir....



silikonla tutturmaya çalıştım ama işe yaramadı...

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girdap054 6 yıl
Selam arkadaşlar .. bu videoda ki tanıtılan sigma kulaklığı arıyorum ama bulamadım nerede satıldığını bilen varsa bana link atabilir mi... ben kadıkçy ve vatanda baktım eski modelleri var .. lütfen rıca edecem video daki sigma .
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DH Misafiri 6 yıl
Aksesuarlar süper
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Bağıran Saman 6 yıl
kablosuz usb adaptörün bulunduğu ortamda frekans karmaşası olmazmı ki? Aynı frekanstalar gibi...
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serdar_k 6 yıl
incelenen kulakliklardan teki bumu yoksa farklı mi ?
www.hepsiburada.com/liste/creative-tactic-3d-wrath-hs-850-kablosuz-kulaklik/productDetails.aspx?productId=bd85593&categoryId=520
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Bağıran Saman 6 yıl
yeşil ekran silme işlemi olmamış gibi
elleri göreyim
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DH Misafiri 6 yıl
bu muhteşem introyu her zaman kullanın harika müzik harika!
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AC_Hawker 6 yıl
bırakın kulaklığı şimdi 1e1 dün çekişmiş hayırdır? :D o zaman tekrar başlayın bak ne güzel olmuşşş
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saxblue 6 yıl
Ses kartı benim içinde çok önemli... Zaten Creative Fatality Champion serisi ses kartı mevcut bende. Ama yazılımsal olarak çok ciddi sıkıntılar çıkartıyor başıma. Anlatmaya kalksam inanın anlatamam. Özellikle ses kayıt kısmı şu anda beni deli eder konumda. Gitar kayıtları yapıyorum ve artık çileden çıkartıyor. Sorunun ne olduğunu bir türlü çözemedim birine anlatamaya kalksam nasıl anlatacağımı bilemedim çünkü saçma bir olay yaşıyorum. Ses kalitesini tabi ki tartışmıyorum ama yazılımsal olarak çok ciddi destekler vermeleri gerekiyor. Ayrıca Türkiye'de Creative ile ilgilenen firma, teknik servis yada yetkili servis neresidir hiçbir fikrim yok. Ülkemizde gayet güzel ürünleri satılıyor ama google o kadar fazla arattım doğru düzgün bir telefon numarasına bile ulaşamadım. Bu mesajımı gördükten sonra bilen varsa bana özelden yazarsa çok sevinirim. Yaşadığım bir kaç teknik sorunla ilgili teknik destek almak istiyorum ama hiçbir kimseye ulaşamıyorum.
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Moriah 6 yıl
şahsen profesyonel açıdan yeterli olduğunu düşünmüyorum, kayıt vb, işlemler için çok daha makul alternatifler var, kulaklık konusunda da Vulcan ANC kadar iyisi yok bence piyasada.
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TAG Heuer 6 yıl
Öyle afilli cıvıl cıvıl intro yapmayla olmuyor ki bu işler cok fazla detay vermemişssiniz :D
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