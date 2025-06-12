WWDC 2025 Değerlendirmesi: Apple'ın yapay zeka ile imtihanı, yeni tasarım dili ve CarPlay yenilikleri

WWDC 2025 sonrası Apple'ın geleceği nasıl şekilleniyor? Vista benzeri Liquid Glass, sınırlı yapay zeka özellikleri, MacBook'a yaklaşan iPad, total kullanıcı deneyimi ve fazlasını bu videoda konuştuk

Apple WWDC 2025 etkinliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Cem Sünbül'ün sunduğu özel yayınımızda, Donanım Haber'in saygıdeğer misafirleri Özgür Bilge, Kahraman Uğurlu ve Hüseyin Usta ile birlikte iOS 26, macOS Tahoe, iPadOS ve Apple Intelligence gibi güncel konuları ele aldık. Bu etkinlikle birlikte duyurulan yenilikler arasında sıvı cam tasarımı (Liquid Glass), kişiselleştirilmiş kullanıcı arayüzü, CarPlay güncellemeleri ve yeni yapay zeka özellikleri öne çıkıyor. Ancak katılımcılar, bu değişikliklerin daha çok görsel düzeyde kaldığını ve fonksiyonel alanda yeterli yenilik sunamadığını belirttiler.

Yeni tasarım dili ve kullanıcı deneyimi üzerine yapılan tartışmalarda özellikle Liquid Glass özelliği, Android kullanıcılarının yıllardır sahip olduğu şeffaf arayüz estetiğiyle karşılaştırıldı. Ancak bu tasarımsal değişikliğin bazı eski cihazlarda performans sorunlarına yol açabileceği de vurgulandı. Ayrıca, kamera uygulamasındaki güncellemeler, mesajlar uygulamasına eklenen anket özelliği ve akıllı asistan Siri'nin gelişimi de detaylıca incelendi. Katılımcılar, özellikle türkçe dil desteği ve gizlilik açısından Apple’ın diğer rakipleriyle kıyaslandığında nasıl bir pozisyonda olduğunu değerlendirdiler.

WWDC 2025’ten beklenen en büyük yeniliklerden biri olan Apple Intelligence, henüz beta aşamasında olsa da geleceğe dönük önemli ipuçları barındırıyor. Yapay zeka entegrasyonuyla Siri’nin nihayetinde daha “akıllı” hale geleceği vaat edilse de, bu özelliğin henüz tam anlamıyla kullanıma hazır olmadığı belirtildi. Aynı zamanda, Apple'ın gizlilik odaklı yaklaşımı nedeniyle verilerin buluta yüklemeden cihazda işlenmesi stratejisi, yapay zekanın sınırlı kalmasına neden olabiliyor. Konuşmacılar, bu durumun Apple için hem fırsat hem de meydan okuma olduğunu dile getirdiler.

CarPlay güncellemesi ve araç içi deneyim, etkinlikte heyecan uyandıran yeniliklerden biri oldu. Yeni sürümde, araç menülerinin daha özelleştirilebilir olması, analog saat tasarımı ve genişletilmiş ekran düzeni gibi özellikler dikkat çekiyor. Fotoğraflar ve Notlar uygulaması güncelleme içerikleri de yayın esnasında işlendi. Özellikle fotoğraflar uygulamasının önceki sürümlere göre daha sade ve kullanımı kolay bir arayüze kavuşması hoş karşılandı. Diğer yandan, notlar uygulamasının artık Apple Watch'a entegre olması, kullanıcılar için pratik bir adım olarak değerlendirildi. Ancak, bu tür yazılımsal iyileştirmelerin donanım desteğinden bağımsız olarak ne kadar faydalı olabileceği sorusu tartışma konusu oldu. Katılımcılar ayrıca, bu yeniliklerin uzun süreli kullanım açısından nasıl bir etki yaratacağını merakla beklediklerini söylediler.

Sonuç olarak, WWDC 2025 etkinliği Apple kullanıcıları için umut vaat eden yeniliklerle dolu olsa da, özellikle fonksiyonel yenilikler ve yapay zeka entegrasyonu açısından daha fazla çaba gerektiği görüşünde birleşildi. Katılımcılar, Apple'ın gelecekteki sürprizlerini merakla beklerken, bu etkinliğin uzun vadede teknoloji dünyasında nasıl bir dalga yaratacağını tartıştılar. Teknoloji tutkunları için üç değerli arkadaşımızı misafir ederek hazırladığımız bu özel içeriği beğenerek bize katkı sağlayabilirsiniz!

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